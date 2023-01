Sempre più delicata la situazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Non passa giorno al GF Vip senza che ci sia un litigio di coppia. Si lasciano e si riappacificano costantemente, ma quando discutono volano sempre parole grosse. I due sembrano più lontani che mai e le accuse che si lanciano sono pesantissime. Spesso tra gli argomenti del contendere ci sono le amicizie del volto di Forum che non piacciono alla spadista. “Se lei non accetta che possa volere bene a una persona che a lei non piace, è un problema suo”, ha detto Donnamaria.

La questione ha preso una piega inaspettata quando lei ha esclamato: “Hai paura a metterti contro il gruppetto”. E lui è parso subito molto arrabbiato: “Sono libero di dispiacermi se a una persona a cui voglio bene va ad una nomination difficile? Sono libero?”. A quel punto la Fiordelisi ha fatto l’accusa pesantissima: “Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore, non si fa”. Ma Edoardo ha smentito tutto: “Ma quali mani addosso, ma metti la testa a posto che stai bruciata”.

GF Vip, Edoardo Donnamaria vuole denunciare Antonella Fiordelisi

Insomma il tono dei litigi più o meno è sempre questo. E dopo l’ennesima rottura, Edoardo Donnamaria si è sfogato con alcuni coinquilini, tra cui Nicole Murgia e Luca Onestini, svelando che Antonella Fiordelisi avrebbe finto in almeno due occasioni di piangere: “L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero. Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima. Lo fa costantemente, vuole passare da vittima. Ripete ‘vergognatevi, non siete sensibili e siete un branco’. La sistematicità con cui fa queste cose è spaventosa. Lo vuoi fare con tutti come strategia? Fallo. Ma non con me!”.

Edoardo Donnamaria è un fiume in piena: “Lei ha tanti atteggiamenti non reali, ma che costruisce per il gioco. Non fatemi parlare. E un’altra notte piangeva e stava sotto le coperte, io le apro le coperte e lei le tirava dicendo ‘no, non mi voglio far vedere che piango‘. Luca, non stava piangendo! Lei è una pericolosa. Per me è pericolosa, perché è una che in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso”.

Edoardo è lucidissimo su Antonella, dice che lei fa la vittima per le telecamere e però deve ancora capire anche che lei litiga volutamente con lui sempre per il gioco #gfvip — Mara eMMe (@Mara__eMMe) January 27, 2023

Edoardo che svuota tutto il sacco su Antonella e spiega come lei faccia la vittima di continuo perché pensa che questa strategia paghi #oriele #GfVip pic.twitter.com/HuGTkoObzu — Kate (@TheKateryn) January 27, 2023

“Se lei per passare come vittima in questo gioco mi accusa di metterle le mani addosso allora è una cosa gravissima. Guarda Dani che singhiozzava e ripeteva che le avevo messo le mani addosso. Lei è disposta ad affossarmi per passare da vittima. Scusatemi per questo sfogo – conclude Donnamaria -. Però io non voglio avere a che fare con una donna così. Io la denuncio se lunedì in puntata dice che le ho messo le mani addosso. Non penso che lo farà, perché sa che se lo fa io la querelo subito. Se mi fa passare che picchio una donna mi rovina la vita e sono cose su cui non si scherza”.