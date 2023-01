Momenti di grande preoccupazione al GF Vip 7 per la salute di un concorrente. Ciò che è stato rivelato nelle scorse ore da alcuni vipponi ha lasciato tutti esterrefatti e ora sicuramente potrebbe esserci un intervento della produzione per cercare di capire cosa stia accadendo. Il gieffino in questione sta vivendo uno dei periodi più brutti, da quando è iniziato il programma, e sta avendo delle reazioni scioccanti. Il primo a intervenire sulla questione è stato Luca Onestini, che è stato molto chiaro nella sua esposizione.

Soffermandosi dunque sul protagonista del GF Vip 7, Onestini ha parlato così della salute attuale di questo concorrente: “Ieri non l’avete visto, ma ora lo dico perché mi sono rotto i cog***. L’ho visto di prima mattina vomitare là dietro appena alzato, perché sta di me***. Io ho bisogno di aiutarlo perché questa situazione lo distrugge. Ma non ve ne rendete conto? Quando uno va a vomitare là dietro in un angolo di nascosto, dietro un led, è una roba vera. Non è finta come vedo dall’altra parte solo per attirare l’attenzione”.

GF Vip 7, paura per la salute di un concorrente: “Vomita e parla da solo”

Nella casa del GF Vip 7, ma anche fuori, tutte le attenzioni sono rivolte adesso alla salute del concorrente, che starebbe molto male. In seguito, dopo Onestini, ha preso la parola anche Edoardo Tavassi: “Io l’ho trovato a dormire lì scalzo al freddo, fuori e da solo. C’erano sei gradi, gli ho buttato una coperta sopra”. E infine, come ricostruito dal sito Biccy, anche Attilio Romita ha notato un atteggiamento preoccupante: “Invece io l’ho visto che parlava da solo”. Un vero e proprio allarme sul gieffino.

A non essere in buone condizioni di salute sarebbe Edoardo Donnamaria, che ha preso in malo modo la situazione creatasi con Antonella Fiordelisi. Liti furibonde tra i due e rapporto ormai ridotto al lumicino, quindi il suo stato di agitazione è aumentato a dismisura. E il racconto degli altri concorrenti sta mettendo in crisi anche i fan del volto di Forum, i quali sperano che possa riprendersi il prima possibile. Probabile anche che sia chiamato in confessionale dal GF Vip per chiedergli maggiori spiegazioni sul suo stato fisico.

Intanto, però, il padre di Antonella Fiordelisi ha accusato il GF Vip di non parlare del bullismo che starebbe ricevendo sua figlia nella casa più spiata d’Italia. E infatti ha scritto in una Instagram story: “Per il Grande Fratello si concretizza solo quando apri la porta rossa”.