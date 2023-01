GF Vip, Edoardo Donnamaria strattona Antonella Fiordelisi. Ormai non si contano più le discussioni, le litigate, gli scontri tra i due gieffini che fin dall’inizio hanno dato vita ad uno dei rapporti più turbolenti che si ricordino nella Casa. Alti e bassi, passione e trash, insulti e ritorni di fiamma, Anto ed Edo non si sono fatti mancare nulla. Negli ultimi giorni, però, la situazione è diventata insostenibile. Che qualcosa non andasse più lo ha capito anche il volto noto di Forum

Raccontando a Luca Onestini alcuni retroscena piccanti con Antonella Fiordelisi Edoardo ha spiegato quello che è successo una notte: “Io mi avvicino e faccio per baciarla, abbracciarla e anche qualcosa di più. E lei tipo mi rifiuta. Quindi io mi dico… aspe noi l’abbiamo fatto tutti i giorni qui dentro, tutte le notti. Io comunque le dico ‘perché mi rifiuti cosa c’hai?’. Lei dal nulla mi dice ‘no perché io non mi fido di te’. Ecco lì sono rimasto scioccato…”. Ma non è tutto. Nell’ultima lite si è andati decisamente oltre.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi litigano di brutto

L’ultima goccia a far traboccare il vaso del rancore è stata la nomination di Oriana Marzoli da parte di Edoardo Donnamaria che poi si è scusato con la modella. “Tu non accetti le cose come stanno. Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c’entra il fatto della nomination. Ma che ca**o dici. Nominatemi tutti così vado a casa, per stare in questo clima di mer*a. Tu stai fuori di testa. Cane lo dici a tua sorella, imbecille. Stai zitta. Quando Oriana me l’ha detto, mezz’ora dopo è tornata chiedendomi scusa. Te cosa hai fatto? Sei andata a dormire in un altro letto”.

Successivamente Antonella Fiordelisi ha avuto una crisi di panico, ha pianto e recentemente c’è stato un altro durissimo confronto con Edoardo Donnamaria. I due sono sul letto, ma ad un certo punto la spadaccina si alza e fa per andarsene. Edoardo, però, non glielo permette e la strattona affermando che non ha ancora finito. Poi la rimprovera.

Roba che se mi prendi a me così faccio il panico. Roba che davvero non ti avvicini più a me nemmeno dentro la testa. #gfvip pic.twitter.com/Be6fBTzDxx — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) January 27, 2023

Io una cosa che ho sempre pensato e penso ancora che lui sia violento sia verbalmente che fisicamente — luciana3 (@Luciauri31) January 27, 2023

ROZZO lo è sempre stato , Lui ha proprio quel vizio di prenderti come se fosse un suo oggetto ,l’ho notato anche quando lei non lo vuole baciare che le blocca il viso ,e la bacia . — Francesca (@Frances28064898) January 27, 2023

“Da una persona che professa la sensibilità e il rispetto, perché io sono sensibile, io sono rispettosa, e mi chiama ‘merda di uomo’, ‘mi fai schifo’, ‘vergognati’, ‘cane’, ‘senza palle’… Vattene va!”. Insomma ancora una volta momenti di grande tensione fra i due. E il pubblico commenta sdegnato accusando Edoardo di aver avuto un comportamento decisamente sopra le righe e violento. Qualcuno riuscirà a mettere un punto a questo delirio?

