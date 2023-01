Oramai al GF Vip non si parla d’altro: il turbolento rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore, è successo quello che praticamente succede tutti i giorni: i due si sono mandati a quel paese per l’ennesima volta. Ormai neanche ci si fa più caso al teatrino che entrambi mettono in atto, ogni volta che stanno insieme. In piena notte però, Edoardo ha voluto alzare nuovamente l’asticella del trash, raccontando a tutti dettagli a luci rosse del loro rapporto.

Naturalmente i fan di lei l’hanno presa malissimo, lasciando intendere che ci sarebbero gli estremi per una denuncia. Ma le cose stanno davvero così? Secondo la maggior parte del pubblico non proprio. Ma andiamo con ordine. A notte fonde Edoardo decide di raccontare a Luca Onestini quello che succede ‘tutte le notti’. In pratica il ragazzo ammette che i due hanno un rapporto intimo ogni sera e che una volta non gli è andato giù un rifiuto: “Un giorno è successa una cosa che mi ha fatto capire molto, praticamente andiamo a letto.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Quella notte…”

Io mi avvicino e faccio per baciarla, abbracciarla e anche qualcosa di più. E lei tipo mi rifiuta. Quindi io mi dico… aspe noi l’abbiamo fatto tutti i giorni qui dentro, tutte le notti. Io comunque le dico ‘perché mi rifiuti cosa c’hai?’. Lei dal nulla mi dice ‘no perché io non mi fido di te’. Ecco lì sono rimasto scioccato e le ho detto ‘ma cosa dici? fino a mezz’ora fa ridevamo a e scherzavamo insieme’”.

Ieri Antonella piangeva e Nikita cercava di tranquillizzarla e le chiedeva “Dimmi i pregi di Edo”



Ora Daniele che cerca di aiutare Edo e gli chiede “Dimmi cosa ti ha fatto innamorare di lei”



Loro sono gli AMICI VERI🥺❤️‍🩹#gfvip #donnalisi #nikiters #denzzzers #dakita #nikella pic.twitter.com/8ri1nWncMB — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶_༻꧂ (@francesca_g09) January 27, 2023

E ancora: “E lei mi fa ‘no, ma prima tu hai detto che sei amico di Micol’. Quindi capisci Luca che la sfuriata adesso perché io sono amico di Oriana è solo l’ennesima”. I fan a questo punto sono andati fuori di testa minacciando una denuncia ai carabinieri: “Ma dopo ste parole ti denuncia lei caro”.

Questo è il video dove Edoardo, laureato in giurisprudenza e così attento all’immagine che passa di lui, racconta di quando dopo averla rifiutata (e dopo che lei si è arrabbiata)ha avuto paura che lei potesse andare in giro a raccontare cose gravi, insinuando violenze #donnalisi pic.twitter.com/UE1ktclRcr — Vic (@nolitetebast) January 27, 2023

Poi dicono: “Ma come si permette di raccontare certe cose a tutti?”, scrive un utente sui social. Tuttavia forse dimenticano che era stata proprio la loro beniamina a dire la stessa cosa, solo una settimana prima. Era stata infatti Antonella ad aver rivelato di avere un ritardo con il ciclo a Nikita: “Sì tutti i giorni, però non so se è possibile. Sì Niki ti giuro tutti i giorni, te lo giuro, ma Edo è scemo che devo fare con lui?!“.

