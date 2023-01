La puntata di lunedì sera ha lasciato strascichi pesanti tra i concorrenti del GF Vip 7, nelle ore scorse è venuto fuori un nuovo retroscena con protagonisti Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi. Edoardo che, puntata dopo puntata, sta vedendo crescere il suo gradimento: “ho iniziato a guardare questo gf da quando è entrato lui fino ad ora è stato un grande, continua ad essere il mio concorrente preferito”, scrive un’utente sulla pagina instagram ufficiale del programma.



Edoardo Tavassi che però è finito sotto l’occhio dei fan dopo le accuse di Antonella Fiordelisi. Nel dettaglio la schermitrice punta il dito sulle esternazioni fatte contro Nikita e George Ciupilan. Per chi non avesse seguito Edoardo Tavassi, vedendo giù di morale Oriana Marzoli, ha lanciato un appello ai telespettatori per chiedere di salvarla dal televoto eliminatorio contro Nikita e George.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi rimprovera Edoardo Tavassi: il motivo



“Non è carino fare questa cosa”, ha detto Antonella. Nonostante De Pisis abbia rassicurato che si è trattato di uno scherzo senza malizia, Antonella ha replicato stizzita: “C’è una persona che soffre” (Nikita ndr). Edoardo, insomma, è stato beccato sul fatto. Immediata la reazione dei social. “Oriana la stanno trattando tutti malissimo. Non ultimo il caro Daniele che poco fa ha detto a Nikita e George che non le si avvicinerà per evitare che loro due escano”.



“E poi è Oriana la falsa???? Fatele vedere ste cose non sempre quello che volete voi che li sentiamo i commenti che anche il gf non comprende il comportamento che ha Daniele! Non siamo scemi”. Nel mirino dei fan di Oriana è finita anche Antonella, con la quale i rapporti sono sempre stati tutt’altro che idilliaci. “Cara Antonella per poter fare la gatta morta te lo devi anche poter permettere! E Oriana se lo può permettere abbastanza da poterlo fare cara!”.



“E poi siamo nel 2023 svegliati e poi ancora nn è fidanzata fuori! Gaiele che è sposata e sta facendo quello che sta facendo con Andrea lei va bene no lo può fare? Mannaggia l’invidia è una brutta bestia dice mia nonna. Fa parlare quella lingua lunga! Oriana nn dare retta a nessuno fai il tuo percorso che qui fuori spacchi tuttoooooooo”.