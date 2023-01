Daniele ripreso dal GF Vip 7. In queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di far infuriare il Grande Fratello Vip violando di continuo il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Appena 24 ore prima, la regia era intervenuta chiedendo al vippone di indossare il microfono.

Secondo quanto riportato dagli utenti di Twitter, la regia ha notato il gesto del vippone ed è dovuta intervenire e intimare al concorrente di rimettere il microfono pena la squalifica. “Daniele inc*** nero con il Grande Fratello. Oggi non indossa microfoni e ai richiami se ne sbatte. Lui ha tutta la mia stima”, si leggeva su Twitter, dove era circolato il filmato.

Daniele ripreso dal GF Vip 7 perché non indossa il microfono

Nel video si vedeva il concorrente togliere il microfono e lasciarlo accanto alla poltrona su cui era seduto. Daniele è stato ripreso dal GF Vip 7 e molto probabilmente, anche se non ci sono video che lo dimostrano, ha rimesso il microfono per continuare poi a parlare con Nikita e George. Ma la stessa cosa è accaduta appena 24 ore dopo.

Il concorrente è molto scosso dalla puntata di lunedì, quando è stato criticato da Sonia Bruganelli e ha ricevuto una frecciatina anche da Alfonso Signorini sul suo comportamento con Oriana Marzoli. Parole che lo hanno ferito e pare che proprio per questo motivo abbia iniziato una sorta di sciopero contro il Grande Fratello Vip. Mentre i vipponi si trovavano in giardino, l’ex tronista ha nuovamente tolto il microfono e messo gli occhiali da sole in casa.

Daniele è stato ripreso dal GF Vip ma ha continuato a infrangere il regolamento. In serata, però, la regia è nuovamente intervenuta per chiedere al concorrente di indossare il microfono e di togliere gli occhiali da sole che indossava nonostante fosse notte. “Daniele il microfono”, ma all’ennesima richiesta ha risposto lasciando tutti senza parole: “No hablo spagnolo”, ha detto Daniele. A questo punto il vippone potrebbe ricevere una punizione o addirittura una squalifica per via del suo comportamento.