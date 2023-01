Daniele viola il regolamento del GF Vip 7. Ore movimentate per Dal Moro. Nelle ultime ore il concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha parlato di Oriana Marzoli, l’influencer spagnola con la quale ha iniziato un flirt all’interno della casa. I due trascorrono momenti all’insegna della gioia e del divertimeno, ma non mancano le liti e le incomprensioni.

Oriana sembra particolarmente provata dalla situazione e durante una chiacchierata con Sarah ha ceduto alle sue fragilità. In preda allo sconforto si è lasciata andare alle lacrime, preoccupata sia della nomination che degli alti e bassi del suo rapporto con Daniele Dal Moro. “C’è un punto dove dico basta, adesso non è successo niente e non mi ha parlato” ha detto la vippona.

Daniele viola il regolamento del GF Vip 7 e toglie il microfono

Oriana è infatti convinta che Daniele abbia tutti gli elementi per mettere da parte i suoi dubbi e le sue perplessità: “Basta, mi fermo. Non può fare così ogni volta che gli pare”, ha detto ancora sfogandosi con Sarah e Attilio. Ieri sera, infatti, Dal Moro ha ribadito che con l’influencer non c’è alcun rapporto sentimentale.

“Una relazione con Oriana? Assolutamente no, non c’è. Passiamo del tempo insieme ma se per relazione intendi che è la mia ragazza, no. Fuori da qua? Ad oggi, no“, ha detto durante la diretta attirandosi le critiche di buona parte del pubblico e dei suoi coinquilini. Anche Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua, criticando il comportamento incoerente del concorrente: “Dire che con una ragazza non ci sarà mai una relazione e poi cercarla non è da persone coerente“.

IO VOLO ✈️✈️✈️. DANIELE INCAZZATO NERO CON IL GRANDE FRATELLO OGGI NON INDOSSA MICROFONI E HAI RICHIAMI SE NE SBATTE👏🏻💪🏻 LUI HA TUTTA LA MIA STIMA ❤️ #gfvip #denzzzer #danieledalmoro #daniele #danieledarling https://t.co/0QB86je6ca — Giulia04 (@Giulia_1904_) January 24, 2023

In queste ore Daniele Dal Moro ha parlato nuovamente di Oriana Marzoli, ma ha violato il regolamento togliendo il microfono. Secondo quanto riportano gli utenti di Twitter, sembra che la regia sia subito intervenuta per intimare al concorrente di rimettere il microfono pena la squalifica. Su Twitter c’è chi ha chiesto provvedimenti ma anche chi ha dato ragione al vippone: “DANIELE INCAZZATO NERO CON IL GRANDE FRATELLO OGGI NON INDOSSA MICROFONI E HAI RICHIAMI SE NE SBATTE. LUI HA TUTTA LA MIA STIMA”, ha scritto un utente pubblicando il video.