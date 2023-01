GF Vip 7, Stefano Fiordelisi irrompe nella Casa: ancora un messaggio durissimo da parte del padre di Antonella che da quando la figlia è ‘reclusa’ nella casa più spiata d’Italia, si da un gran da fare sui social per sostenere la figlia e lanciare dei particolari messaggi. Si capisce molto dal modo di approcciarsi dai parenti dei vipponi su Twitter, Instagram e Facebook e proprio dai loro post si può, a volte, prevedere quello che sta succedendo anche all’interno del programma.



Parole dure contro Stefano aveva usato l’ex di Antonella, Gianluca: “Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S.F. riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me…, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà, e il tuo fallimento genitoriale le avrà già chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera.”

GF Vip 7, Stefano Fiordelisi attacca Giale De Donà



Dopo qualche tempo, il padre di Antonella Fiordelisi aveva deciso di risponde ma a modo suo. Gianluca naturalmente ci aveva fatto caso e aveva fatto sapere a tutti cosa ne pensasse. “Ecco il papy che mi blocca con il profilo della figlia. Sbloccheremo qualche ricordo solo per lui. Papy web stai facendo l’ennesima figura di me… dimostrando la tua incapacità nel non riuscire a gestire le tue emozioni”.



Ora altre polemiche sono in arrivo dopo l’ultima uscita. C’è infatti una persona in particolare che gli sta “sulle b…”: si tratta di una vippona che per l’occasione è stata definita da Fiordelisi “il gufo triste”. Ma di chi starà parlando, esattamente? Una risposta certa non c’è, ma spulciando fra i commenti (spoiler: lo stanno massacrando) e i retweet è possibile risalire al nome di Sofia Giaele De Donà.

Scrive su Twitter: “Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così”. Insomma, la polemica è lanciata. Le reazioni sicuramente arriveranno. E non è finita qui: spiega infatti come Nicole Murgia dovrebbe uscire: “Se non viene eliminata mi cancello da Twitter”.