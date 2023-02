GF Vip 7, nuova lite tra Sonia Bruganelli e Edoardo Donnamaria: uno scambio andato in onda ieri sera, giovedì 16 febbraio, che ha diviso ancora una volta il pubblico. Oggetto, neanche a dirlo, Antonella. Antonella che nelle ore precedenti aveva confessato ad Antonino Spinalbese un segreto sul suo ex Gianluca Benincasa. È successo quando Antonino ha spiegato che non vorrebbe, per la sua prossima relazione, un amore tossico.



Amore tossico che vede nel rapporto tra Antonella e Edoardo Donnamaria. La risposta di Antonella non si è lasciata attendere: non solo non è apparsa turbata dal parere dell’amico, gli ha dato ragione e poi ha aggiunto: “Io non ho mai avuto rapporti sani, solo con l’ultima persona prima di entrare (Gianluca, ndr)”. Parole che hanno cambiato la prospettiva su Benincasa al quale era stato proibito l’ingresso dopo una segnalazione del padre di Antonella in Procura per stalking.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli: ancora accuse a Edoardo Donnamaria



Tornando alla lite tra Sonia Bruganelli e Edoardo Donnamaria, l’opinionista è tornata ad attaccare il volto di Forum per il modo in cui si rapporta con la fidanzata. “In realtà ultimamente sei tu che scleri per delle cose che hanno pochissimo senso e poi ti stupisci che lei abbia voglia di ballare, da donna è pesante aver paura di respirare, è brutto”. Il romano ha subito precisato: “Le cose diventano pesanti insieme”. Tuttavia per Sonia certi comportamenti restano imperdonabili per una relazione sana.



Intanto fioccano in commenti per la nuova immunità che Sonia Bruganelli ha concesso a Antonella: “Che schifo… una vergogna… quando il televoto è per il preferito Sonia come preferito vota qualcuno, se il televoto è per eliminazione Sonia vota sempre è solo Tontonella anche BASTA Sonia sono 5 mesi che la salvi penso che sia arrivato il momento di finirla con questa falsa…. Vergogna”.



E ancora: “Non ha senso vedere un programma dove viene sempre salvata la stessa persona, non permettendo di metterla in gioco come tutti gli altri.. così e vincere facile.. andrà in finale sicuramente, inoltre dobbiamo anche sentire dire da Antonella ke fuori il pubblico non vede niente… mha”. La prossima puntata già si preannuncia piena di sorprese.