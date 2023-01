GF Vip 7, momento non facile per Sonia Bruganelli, dopo la puntata di lunedì l’opinionista travolta dalle polemiche. Accuse pesanti che hanno scatenato l’immediata reazione dell’opinionista. Sonia, nel corso dell’ultima puntata, era stata durissima con Luca Onestini. “Quando sei entrato mi sei stato molto simpatico, perché hai portato allegria ecc. Poi a un certo punto hai switchato e hai completamente cambiato registro”, spiegava l’opinionista.



E ancora: “Gli altri sono rimasti a fare il reality, tu stai facendo una soap opera un pochino sudamericana con Oriana. E ti sei scordato che il Grande Fratello è in italiano, voi vi mettete lì e parlate in spagnolo, non si sa perché. Tu stai totalmente perdendo di credibilità anche all’interno della Casa, perché vai in giro a dire e parlare di Nikita, di altra gente, quando potresti farlo direttamente in faccia e invece vai a parlare quando non ti vedono”.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli lite social con il giornalista Candela



“Ma ti vedono perché abbiamo 120 telecamere. Non fare il gradassetto così, hai quell’atteggiamento. Ma ti dico: fidati”. Parole che non sono sfuggite al giornalista di Dagospia Giuseppe Candela che ha preso la palla al balzo per attaccare Sonia. “A me la Bruganelli fa ridere perché ci crede tantissimo – ha scritto Candela su Twitter dopo la puntata del GF Vip – Fa l’opinionista di questo GF Vip, il cui livello è visibile a tutto, con aria da intellettuale”.



Bruciante la risposta di Sonia: “Semplicemente cerco di fare quello per cui mi pagano. Ti sfugge il concetto?”. E altrettanto dura la risposta: “A me non sfugge niente, hai ragione: quello è il posto giusto per te” ha però ribattuto il giornalista. “Risposta davvero intelligente”. Non è la prima volta che tra i due scoppia una lite. Era già successo mesi fa.



“Io faccio il giornalista, ti piaccia o meno. Tu la moglie di. ‘Spiare dal buco della serratura’, ma parli tu che fai l’opinionista al Grande Fratello?”. Poi è arrivato il tweet di Sonia Bruganelli che sembrava chiudere il discorso. “Se questi sono i tuoi argomenti da giornalista – ha scritto la Bruganelli – capisco perché spii dal buco della serratura. Ti auguro di costruire nella tua vita una famiglia come la mia, di avere la voglia e la capacità di costruire un’azienda che funziona e poi ti auguro tanta felicità”.