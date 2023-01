GF Vip 7, a poche ore dalla diretta scoppia in maniera definitiva un coppia; una coppia che non è davvero mai nata del tutto ma sulla quale in molti avevano puntato: quella formata da Nikita Pelizon e Luca Onestini. L’ex Uomini e Donne ha avuto toni durissimi verso l’influencer attirandosi, tra l’altro, i commenti negativi del pubblico che proprio non lo risparmiano. La maggior parte infatti scende in difesa di Nikita. Scrive un utente sulla pagina instagram ufficiale del GF Vip. “Disonestini manipolatore cronico, pettegolo maligno parli sempre dietro di tutti”.



“Spari veleno su Nikita perché sai che è fortissima e vincerà a mani basse contro voi. Con altro tipo di gente forse perdeva, ma con gli elementi di quest’anno vince a mani basse”. E ancora: “Falso, narcisista manipolare e chi più ne ha più ne metta! Stesso copione del reality in Spagna e forse è pure fidanzato con una certa Beatrice! I suoi comizi giornalieri con l’anima indiavolata hanno stufato! Fuori maligno”.

GF Vip 7, Luca Onestini chiude con Nikita Pelizon



Dello stesso tenore il commento di un altro utente: “Finiscila Onestini, sei un piccolo uomo. Nikita si sarà fatta un gran film, illusa, questo è vero ma non merita i comizi per tutta la casa contro di lei o parole pesanti come “parassita umano”. Manipoli e menti a tuo piacimento ma noi da casa vediamo e sentiamo tutto”. Nello specifico, stavolta, Luca ha deciso di mettere la parola fine sul rapporto con Nikita.



O meglio, su un tipo di rapporto: “Dal punto di vista sentimentale ho capito che non sei quello che cerco, però come amica sì perché sto bene con te”. L’uomo si è detto disposto a tornare ad avere un rapporto amichevole con la modella, purché i suoi atteggiamenti non vengano fraintesi. Dopo questo chiarimento è arrivata la reazione di Nikita che, stavolta, non è piaciuta agli altri inquilini.



Secondo Antonino Spinalbese la modella avrebbe agito di strategia. E Daniele Dal Moro non la pensa tanto diversamente. Nelle prossime ore è possibile che Alfonso Signorini arrivi a propinare un confronto tra i due nel corso di una puntata che si anticipa già bollente.