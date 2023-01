GF Vip 7, il sondaggio. Un momento a cui nessun concorrente può sfuggire quello del televoto in vista dell’eliminazione. Questa settimana la sfida vede ben 6 concorrenti finiti in nomination. Stiamo parlando di Alberto De Pisis, George Ciupilan, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich.

Chi sarà eliminato al GF Vip 7? Ci risiamo e nulla può impedire che accada: 6 concorrenti finiscono in nomination e i sondaggi prevedono già il nome del vippone più sfortunato che rischia di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Scatta il sondaggio ma questa settimana la domanda del televoto volge in positivo. Infatti i telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’.

Chi sarà eliminato al GF Vip 7? Il sondaggio

Di riflesso non si scopre solo chi tra i 6 concorrenti finiti in nomination sia tra i preferiti ma anche chi invece viene spedito dritto all’ultimo posto della classifica di gradimento. E i numeri al momento sembrano parlare chiaro. Rischia nuovamente di abbandonare il gioco Wilma Goich. Riuscirà a salvarsi? Scopriamo insieme le percentuali di voto raccolte in seguito al sondaggio lanciato sulla pagina Instagram del programma condotto da Alfonso Signorini. (“Basta, ora te lo dico”. La cena al GF Vip finisce malissimo, per Luca Onestini è troppo. Parte la furia).

La prima scelta del pubblico tra i concorrenti finiti in nomination cade sul nome di Nikita Pelizon, che al momento si aggiudica il 29% dei voti. Segue George Ciupilan che invece si aggiudica il 25% dei voti. Ed ecco il nome di una delle concorrenti tra le preferite di sempre, ovvero Giaele che si piazza al terzo posto con un ottimo 18%, seguita da Alberto con un 17%. In ultimo, la vippona Wilma Goich a serio rischio eliminazione con una percentuale che sfiora il 3%.

E a proposito della concorrente che rischia di abbandonare la casa del GF Vip 7, di recente il pubblico a casa ha avuto modo di assistere a un momento di alta tensione. Sono volate parole pesanti tra Oriana Marzoli e Wilma Goich in seguito a una lite sorta in merito agli alcolici consegnati per l’aperitivo: il diverbio è iniziato perché, stando alle parole della cantante, dalla regia le avrebbero chiesto di “controllare il bicchiere della Marzoli”. Arrivate le bottiglie in Casa, la cantante ha ripreso Oriana che ha sbottato: “Ora rilassati”.