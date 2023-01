Momento difficile al GF Vip per Wilma Goich. Durante l’ultima puntata è stata attaccata pesantemente da Attilio Romita. Durante alcuni confessionali il giornalista ha dichiarato di essere sorpreso da quello che Wilma ha detto nei suoi confronti, parole che gli sono state riportate da altri coinquilini e che lo hanno piuttosto ferito, al punto da etichettarla come “acida, cattiva e strega“. La cantante si è sfogata dapprima in confessionale e poi con gli altri vipponi.

Discutendo con Nicole Murgia che la invitava a chiarire con Attilio Romita, Wilma Goich è stata categorica (“Io non voglio più parlare”) e ha spiegato il motivo per cui – secondo lei – il giornalista le avrebbe rivolto velenosi epiteti quali “acida” e “strega”: “Io mi sono ricordata che la sera precedente Attilio ha detto: ‘Se non dici qualche cosa, se non esci fuori, sei anonimo dentro il Grande Fratello’. Mi sono ricordata questo, e allora vuol dire che tu sei andato a tirare fuori una cosa di 20 giorni fa per cosa? Per far vedere che ci sei?”.

Leggi anche: “Ma allora ho capito cosa fa”. GF Vip 7, Oriana inchioda Wilma: scoperto il suo gioco





GF Vip, Wilma Goich taglia i rapporti con Attilio Romita

Insomma, a detta di Wilma Goich, Attilio Romita avrebbe rivangato un episodio accaduto tempo addietro per trovare un motivo per attaccarla: “Ho perso tutta la stima che ho in lui, perché l’ho sempre stimato e gli ho sempre detto quello che pensavo. Non ci parlo, non mi interessa parlare con lui”. Wilma Goich continua nel suo sfogo e di fronte a George Ciupilan, Daniele Dal Moro e Luca Onestini si lascia andare alle lacrime: “Mi sento giudicata in maniera inappropriata e allora mi dispiace, perché non lo trovo giusto. Qui dentro ognuno dice ‘Io ho fatto, io sono…’. Io non l’ho mai detto, ma mi sono sempre sentita al di sotto di tutti, perché sapevo di avere meno carte da giocare”.

Wilma Goich spiega anche perché ha deciso di partecipare al reality e tira in ballo anche la discussione con Patrizia Rossetti in puntata: “Io qui dentro non sono entrata per giocare, ma per rivalutare me stessa e ritrovare una parte di me che non c’era più. E questa cosa non è stata considerata, e mi dispiace moltissimo. Quando mi sento dire da Patrizia ‘non sei vincente‘, vuol dire che non ha capito niente. Io sono vincente per quello che ho fatto e recuperato di me stessa”.

In puntata Wilma Goich era stata attaccata anche da Patrizia Rossetti: “Vengo qui da amica, non pensavo di farmi degli amici al Grande Fratello Vip, e invece in certi momenti ho pensato di averla trovata. Non mi aspettavo che andassi a dire certe sciocchezze su di me agli altri ragazzi. Non gli hai dato la possibilità di capirmi, se avevi dei problemi con me ne parlavi, devo dire fra me e te se io brontolavo, tu non ne facevi a meno, sentire dire certe cose quando potevi venire da me a dirmi che certe cose che avevo fatto non ti erano piaciute”.