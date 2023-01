C’è stato un discorso di Nikita Pelizon che Wilma Goich non ha proprio sopportato al GF Vip. Per qualche ragione Wilma Goich stava parlando della figlia deceduta e a riguardo Nikita avrebbe detto di avere conoscenze con alcuni medium. Non solo, la giovane le avrebbe proposto di mettersi in contatto con la figlia Susanna, scomparsa nel 2020. Wilma a quel punto però non ci ha visto più e si è dissociata da queste pratiche. La Pelizon le avrebbe detto: “Conosco delle persone che ti mettono in contatto con…“.

Tuttavia Wilma Goich non sembra credere a questo genere di cose e per tale ragione con le altre ha dichiarato: “Io non andrò mai da questi soggetti. MA lei ha insistito dicendomi che sono persone affidabili. Io vado a letto, dico le mie preghiere e basta“. Così in un confronto con Oriana Marzoli e Sarah Altobello, ha poi detto: “Mai guardare le persone cattive negli occhi o quelle che vogliono sfidarti”.

Leggi anche: “Solo se sei alla frutta”. Sul GF Vip arriva la critica della famosa, che ha detto no





Wilma Goich contro Nikita: cosa è successo

“Perché sono quelle che ti trasmettono ciò che vogliono. Frequenta persone che fanno queste cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia e mi ha detto che conosce delle persone che mi possono mettere in contatto con… io le ho detto che non lo farei mai perché non ci credo. Lei mi ha detto che sono persone affidabili ma io non ci credo e non lo farò mai, punto”.

Poi le cose si sono dilungate e gli stessi ragionamenti sono continuati a letto. Qui, con loro, è arrivata anche Giaele De Donà e proprio mentre le dicevano di tutti i colori di Nikita, la donna fa presente che la Pelizon era lì, in un letto vicino e probabilmente aveva ascoltato tutto. Poco prima Oriana Marzoli aveva detto: “…e lui non la ca**va proprio, anche quando ti metti tutta nuda…“, parlando di Luca Onestini, in tutta probabilità.

Queste tre che stavano sparlando di Nikita, senza rendersi conto che quest'ultima era nel letto lì in stanza con loro.



Wilma che cambia discorso non appena Giaele glielo fa notare.



MI STO PISCIANDO SOTTO 💀#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/5VBerYhYg2 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 13, 2023

A quel punto, non appena viene fatto notare che Nikita è lì a due metri, Sarah si sdraia nel letto e Wilma cambia discorso: “Fuori poi fai quello che vuoi… Sono stata la testimone di nozze di questi miei amici gay che si sono sposati. E lui, loro sono i miei più cari amici. Li adoro, li amo“. Di palo in frasca, verrebbe da dire.

Leggi anche: “Tua figlia morta…”. Choc al GF Vip: Nikita rivela certe cose a Wilma Goich, lei di ghiaccio