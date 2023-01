La figura di Nikita Pelizon continua a fare discutere i concorrenti della casa del GF Vip. E se c’è qualcuno che la difende, come Antonella Fiordelisi e Dana Saber, altri la attaccano come Wilma Goich che ha fatto una pesante rivelazione sulla modella triestina parlando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Non è la prima volta che la cantante esprime un suo parere su Nikita e le sue parole non sono mai state al miele. È successo quando ha fatto rientro nella casa dopo essere stata eliminata e aver scoperto in studio il biglietto di ritorno.

Parlando con Luca Onestini e Nicole Murgia ha sentenziato: “Lei ha bisogno di uno psichiatra, altro che consigli”. Poi a Milena Miconi ha detto: “Nikita si è costruita un personaggio che è quello che lei esibisce, non era così… io ho scoperto che era così e poi andando avanti ho scoperto delle cose che mi hanno confermato quello che io ho sempre pensato e continuo a pensare. Per me lei è una costruita, falsa, ipocrita…”.

Wilma Goich, accuse a Nikita Pelizon al GF Vip

Quindi è arrivata la rivelazione a Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Wilma Goich ha detto che Nikita avrebbe conoscenze con alcuni medium e le avrebbe proposto di mettersi in contatto con la figlia Susanna, scomparsa nel 2020. “Ha gli occhi cattivi e lei lo sa perché lei frequenta delle persone che fanno certe cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia e mi ha detto che conosce delle persone che mi possono mettere in contatto con… io le ho detto che non lo farei mai perché non ci credo. Lei mi ha detto che sono persone affidabili ma io non ci credo e non lo farò mai, punto”.

“Io vado a letto e dico le mie preghiere, ne dico tre, una per mia figlia, per mia madre e un’altra per un mio amico che è mancato da poco. Dico le preghiere tutte le sere, basta – ha proseguito Wilma Goich -. Io non ho bisogno di mettermi in contatto, io mia figlia la sogno, la sento… ce l’ho dentro e non ho bisogno di andare a sfruculiare le anime, non mi piacciono queste cose. Me l’ha detto due sere fa. Evidentemente lei frequenta questa gente e bisogna diffidare da queste persone. Bisogna diffidare da queste persone che hanno questo magnetismo. Non mi piace, non ha gli occhi buoni”.

Da NON #NIKITERS devo dire che questa volta, la cosa detta, è veramente orribile. Qui c’è tutto il diritto di prendere provvedimenti per queste parole veramente abominevoli è dir poco. #GFVIP pic.twitter.com/3s9qRdclbJ — Pablito (@Pablito01077651) January 13, 2023

Anche Sarah Altobello si è scagliata contro Nikita Pelizon: “No, non darle retta. Alzati e vai quando fa questi discorsi. Capito com’è quella? Però non passa per quello che è. Non darle retta… una che dice una cosa del genere… ma dai, ma come stai, ma che cosa sei, ma no, ma va… vedi che ci ho visto bene? Tu vuole mandare da questa gente, capito? Queste come non mi piacciono. Fa tanto la moralista…”.