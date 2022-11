Furia Wilma Goich al GF Vip 7. L’attacco contro la concorrente è fortissimo e probabilmente ne vedremo delle belle, durante la puntata in diretta di lunedì 14 novembre. La situazione nella casa più spiata d’Italia è già di per sé tesa, a causa dei contagi da coronavirus, ma ora ci ha pensato la cantante 77enne ad aumentare ulteriormente la tensione con frasi bomba destinate a sollevare polemiche. E chissà come reagirà il popolo del web, se dovesse esserci questo scontro frontale tra lei e l’altra compagna di avventura.

Dunque, Wilma Goich al GF Vip 7 ha sferrato un attacco durissimo contro una concorrente del reality show di Canale 5. E presumibilmente nessuno si aspettava così tanta rabbia, soprattutto perché si parla di questioni sentimentali. Eppure di lei si era parlato recentemente in modo bonario per un suo divertente siparietto hot. Durante un obbligo o verità doveva ballare in modo sexy, mentre era intenta a mangiare una banana, e lo ha fatto senza alcun problema. La cantante ha iniziato a danzare in maniera sensuale mettendosi in bocca il frutto.





Wilma Goich, furia al GF Vip 7: attacco alla concorrente

Nelle ultime ore Wilma Goich al GF Vip 7, prima di fare questo attacco ad una concorrente, ha confessato di essere seriamente interessata all’ex Uomini e Donne Daniele Dal Moro. E lei ha osservato un comportamento provocatorio di una coinquilina, che si sarebbe messa di traverso tra lei e il gieffino: “Daniele era seduto qui e lei è arrivata per sedersi vicino a lui e fargli i grattini in testa per provocarlo, con quel suo sguardo. Ma io sono un carro armato e lei deve stare molto attenta, perché io la schiaccio. Io vado da Daniele, lo guardo e gli dico che mi viene da vomitare”.

Wilma Goich ce l’ha con Nikita Pelizon, che si sarebbe avvicinata ancora di più al giovane. E la sua invettiva è proseguita così, come scritto dal sito Blasting News: “Ogni volta che lui si interessa ad una, lei va e ci si butta sopra. Se lei pensa di pestarmi la coda, io la rovino e basta. Piuttosto andasse a rifarsi quel naso, che somiglia a Pippo Franco”. Quindi, quegli atteggiamenti di Nikita starebbero mettendo a rischio la sua conoscenza con Daniele Dal Moro. E non è da escludere che tra poche ore possa esserci un confronto-scontro tra Wilma e Pelizon.

GF Vip 7, Wilma Goich, l'inattesa rivelazione su Daniele Dal Moro, poi le parole di gelosia verso Nikita, ecco cosa sta succedendo #wilmagoich #danieledalmoro #gfvip https://t.co/psQFXq6b08 — MondoTV 24 (@MondoTV241) November 14, 2022

Tra i diversi post apparsi in rete, questo il più aggressivo nei confronti di Wilma Goich: “La cosa più schifosa è quella di una 80enne che parla male di una ragazza molto, ma molto più piccola di lei…Che schifo, Wilma fai schifo”. E un altro ha replicato: “Cerca di metterli contro pure George, Daniele e tutti i suoi amici. Fuori Wilma!”.