Concorrente all’attacco. Nella casa del GF Vip 7 non finiscono i colpi di scena che tengono il pubblico italiano con il fiato sospeso. Inevitabile per i fan del programma fare il tifo per alcuni concorrenti piuttosto che per altri e nel ‘girone’ delle antipatie, il nome di Nikita non sembra essere quello preferito. Ma cosa è successo nelle ultime ore tra la gieffina e un’altra conquilina della casa al punto da ribaltare la situazione?

Wilma Goich attacca Nikita. Tutto avrebbe avuto inizio dalla confessione resa ad Alfonso Signorini. Pare che nel passato di Nikita non tutto sia stato sempre rose e fiori: la gieffina ha ammesso di aver pensato al suicidio molti anni fa. Davanti alla rivelazione choc di Nikita c’è chi ha manifestato alcune perplessità.

Leggi anche: “Chiudete il programma”. GF Vip 7, l’edizione delle polemiche: scoppia il caso sui gay





Wilma Goich attacca Nikita dopo la confessione sul suicidio: polemica tra i fan nel giro di poche ore

E stiamo parlando proprio di Wilma Goich, che ha dichiarato: “Questa non ha mai detto nulla per un mese e guarda caso ieri sera parla del suicidio?”. Una riflessione che non poteva che riversarsi anche in un vivo dibattito tra gli utenti suTwitter. (“Me l’hanno detto in confessionale”. Il ‘segreto’ del GF Vip 7, Wilma Goich spiattella tutto).

Per alcuni utenti la posizione della cantante è apparsa ‘ambigua’, posto che la stessa Nikita aveva anticipato proprio alla cantante la confessione. Era il 4 ottobre quando Nikita ha raccontato a Wilma Goich di un momento di vita non del tutto felice. E la memoria degli utenti non sembra tradire. Queste le parole di Nikita rese alla cantante molto prima della rivelazione ad Alfonso Signorini.

“La vita non è sempre una passeggiata serena e semplice. Come te, anche io in passato ho dovuto affrontare momenti duri e complicati. Una volta ricordo che è stata particolarmente difficile. Avevo circa 16 anni e ho pensato di farla finita e di andarmene. Diciamo che mi sono detta ‘la vita è mia e decido io come e quando finirla’”.

“Per me era arrivato il momento di andarmene. Ci pensavo sul serio e avevo preparato e pianificato tutto. Per fortuna poi mi hanno fermata giusto in tempo, prima che lo facessi davvero. Adesso va meglio e cerco di apprezzare le cose belle. Adesso vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.

Wilma:"Questa (Nikita) non ha mai detto nulla per un mese e guarda caso ieri sera parla del suicidio?"



Lo schifo.#gfvip — rare 🍸 (@DioBenedicaMe) October 18, 2022

Alla luce del recente attacco di Wilma Goich nei confronti di Nikita, gli utenti non possono che attaccare a loro volta la gieffina chiedendone la squalifica: “Lo schifo”, il commento di un utente che ha riportato su Twitter le parole al veleno della cantante. E ancora: “Non avrebbero proprio dovuto farla partecipare”, “Queste frasi gravi sono da punire subito”.