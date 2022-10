In queste prime settimane di GF Vip si è mostrata abbastanza tranquilla e pacata. Si è fatta vedere poco Wilma Goich, la cantante molto nota per il brano Le colline sono in fiore. Nei gironi scorsi si è fatta notare per un episodio che non è sfuggito all’occhio attento dei social. Infatti rivolgendosi a Carolina Marconi e Patrizia Rossetti ha detto: “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare2. Insomma ecco come si infrange due regole del regolamento che tutti conoscono in un colpo solo.

La donna, cercando di coprire il microfono (ma si è sentito tutto comunque) e mettendosi d’accordo su chi nominare. “Wilma un genio proprio. Fa sgamare che domani devono fare una cosa in puntata, che serve una persona che fa sta cosa. Poi dice che si devono mettere d’accordo per le nomination…”, è uno dei commenti che sono apparsi su Twitter.

GF Vip 7 Wilma Goich svela cosa gli hanno detto in confessionale

Nelle ultime ore Wilma Goich ha tirato fuori gli artigli. Durante le accese discussioni con Antonella Fiordelisi, la cantante ha dimostrato di avere un carattere non semplice. E anche mentre si scontravano Pamela Prati e Patrizia Rossetti, Wilma Goich ha preferito andare a parlare con gli altri vipponi in giardino. Ora ha confessato cosa le avrebbero detto gli autori in confessionale: “Fino a oggi mi sono trattenuta su tutto, ma da domani si cambia. Voi non mi conoscete bene, ma io fuori sono una grande rompi balle e di quelle grosse”.

Wilma Goich ha proseguito il racconto: “Anche in confessionale ho detto che da qui in avanti mi esporrò su tutto. Pensate che loro in confessionale mi hanno detto ‘tu che hai una carriera più lunga e grande degli altri ti lamenti meno’. Ma vedrete adesso… Ora si cambia preparatevi che sparo tutto quello che penso e non mi ferma nessuno”. Poi ha svelato un aneddoto sull’assegnazione della sua camera privata.

“La camera singola di Pamela, non capisco. Io alla mia età avrei anche dormito con tutti voi. Prima di entrare ero convinta di dormire nelle camere classiche con gli altri. Quando mi hanno avvisata della mia cameretta con bagno? Guardate che è successo poco prima di entrare, quando ero in hotel qui. Mi hanno chiamata gli autori dicendomi che mi avrebbero dato una camera tutta per me. Io felicissima ho detto ‘ok grazie mille adesso potete chiedermi di fare tutto’. – ha concluso Wilma Goich – Però davvero non me lo immaginavo”.