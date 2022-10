Scoperta molto importante sul GF Vip 7 e su una concorrente, che guadagna 9mila euro a settimana. Sì, avete capito proprio bene. Una delle protagoniste del reality show di Alfonso Signorini è riuscita ad ottenere questo compenso davvero interessante, che le ha già permesso di ottenere una cifra considerevole. A riportare la notizia è stato il sito Dagospia, che solamente qualche giorno fa aveva anche rivelato quanto percepirebbe Orietta Berti, che è diventata opinionista al posto di Adriana Volpe.

A breve vi diremo tutto sul GF Vip 7 e sulla concorrente che guadagna 9mila euro a settimana, svelandovi quindi anche il suo nome. Intanto, Sara Manfuso sarebbe ormai prossima ad abbandonare la trasmissione, anche se rifletterà nelle prossime ore: “Mi è pesato tanto, quello che è successo a Marco è una cosa enorme. Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata, non voglio che venga strumentalizzata la mia uscita. So che mi sono comportata bene, ma sto male per lui”. E pensare che lei non è nemmeno tra i concorrenti top e più noti della trasmissione.

GF Vip 7, concorrente guadagna 9mila euro a settimana: chi è

Inoltre, questa vippona è stata duramente criticata per la mancanza di empatia nei confronti di Marco Bellavia, anche se non ha avuto provvedimenti da parte del programma. Al GF Vip 7 c’è dunque questa concorrente che guadagna ben 9mila euro a settimana e ha finora totalizzato 24mila euro da quando il reality show è iniziato. A svelare tutti i dettagli è stato Dagospia e soprattutto il giornalista Giuseppe Candela nella rubrica a Lume di Candela. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto nel suo articolo.

A guadagnare così tanto è Wilma Goich: “Dagospia ha svelato il cachet a puntata (10 mila euro) di Orietta Berti con tutti gli effetti mediatici del caso. Oggi ci soffermiamo su una concorrente, stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9mila euro”. Giorno dopo giorno emergono sempre dei retroscena sui vipponi, quindi staremo a vedere se usciranno altre informazioni di questo genere pure su altri protagonisti del GF Vip 7.

Circa una settimana fa Wilma Goich ha pianto ricordando la morte della figlia Susanna Vianello: “Negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un’intervista ho pianto. Non è soltanto il fatto che mi manca mia figlia, a me manca essere chiamata mamma. Ma non voglio piangere”. Susanna Vianello è morta a 49 anni per un cancro nel 2020.