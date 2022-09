Al GF Vip 7 stavolta è Wilma Goich a non reggere l’emozione e a scoppiare in lacrime. In attesa della prossima puntata in diretta di giovedì 29 settembre, la cantante stava parlando con Marco Bellavia e Charlie Gnocchi quando la commozione ha preso il sopravvento e piangere è stato inevitabile. Ha ricordato infatti uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua vita e, nonostante ora lei sia andata avanti e stia comunque provando questa nuova esperienza tv, il pensiero non potrà mai essere cancellato.

Ma comunque l’artista non è la prima ad aver avuto un crollo emotivo. Al GF Vip 7, oltre a Wilma Goich in lacrime, abbiamo visto molto triste pure Antonella Fiordelisi: “Ora sto piangendo ma mi passerà appena succede una cosa bella. Il problema è che io nella mia vita sono sempre stata invidiata da tutte le donne, nonostante sia sempre stata una persona socievole, espansiva, aiuto sempre gli altri e poi la prendo sempre in quel posto. Mi dispiace anche per la mia famiglia che mi sta vedendo. Sanno come sono fatta e vedono ancora una volta tutte contro di me”.

Leggi anche: “Cosa mi state facendo”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi crolla in lacrime: “Così no”





GF Vip 7, Wilma Goich in lacrime per la morte della figlia Susanna

C’è qualcosa che lei non potrà mai dimenticare per tutta la sua vita e al GF Vip 7, in un momento di confronto con i due compagni di avventura del GF Vip 7, Wilma Goich ha tirato fuori il delicato argomento e le lacrime le sono scese spontaneamente. Sicuramente è stato molto utile per lei sfogarsi e presumibilmente anche Alfonso Signorini cercherà di tirarla su di morale nel prossimo appuntamento. Bellissimo il gesto di Marco Bellavia, che l’ha abbracciata in modo molto caloroso.

Wilma Goich è stata travolta dal dolore durante il ricordo della figlia Susanna Vianello, morta per un cancro due anni fa: “Negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un’intervista ho pianto. Non è soltanto il fatto che mi manca mia figlia, a me manca essere chiamata mamma. Ma non voglio piangere”. Quindi, ha ammesso di voler essere ancora più forte e di affrontare dunque questo percorso televisivo nel miglior modo possibile, senza che le emozioni possano avere il sopravvento su di lei.

Susanna Vianello era la figlia di Wilma Goich e del cantante Edoardo Vianello. La donna aveva 49 anni, quando nell’aprile del 2020 è deceduta in seguito ad un tumore. La donna lavorava come speaker radiofonica a Radio Italia Anni 60 ed era mamma. Quando è scomparsa, ha lasciato un figlio che aveva 23 anni.