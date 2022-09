Momento complicato al GF Vip 7 con Antonella Fiordelisi che è scoppiata in lacrime, subito dopo la fine della puntata in diretta. Quando Alfonso Signorini e le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno salutato il pubblico, l’ex di Francesco Chiofalo è crollata davanti a Carolina Marconi, la quale ha provato in tutti i modi a tranquillizzarla. La gieffina ha spiegato le ragioni di questo pianto e staremo a vedere come il pubblico reagirà nel prossimo appuntamento, se a favore o contro questa reazione.

A breve vi racconteremo tutto sul GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e le sue lacrime copiose. Intanto, Alfonso Signorini ha rivelato che sono stati posizionati due confessionali nella Casa del GF Vip 7. Un raddoppio necessario proprio per velocizzare questa procedura di voto. Mistero svelato quindi, visto che i concorrenti hanno la possibilità di recarsi in un secondo confessionale nel momento in cui il primo sia già occupato da altri compagni di avventura. E prima d’ora non si era mai presa una decisione simile.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo la puntata

Al termine dell’appuntamento in diretta del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi non ce l’ha fatta a contenere le sue emozioni ed è subito finita tra le lacrime. E ha spiegato così il motivo di questo crollo emotivo: “Ora sto piangendo ma mi passerà appena succede una cosa bella. Il problema è che io nella mia vita sono sempre stata invidiata da tutte le donne, nonostante sia sempre stata una persona socievole, espansiva, aiuto sempre gli altri e poi la prendo sempre in quel posto. Mi dispiace anche per la mia famiglia che mi sta vedendo”.

Poi Antonella Fiordelisi ha aggiunto, stando a quanto riportato dal sito Coming Soon: “Sanno come sono fatta e vedono ancora una volta tutte contro di me. Io confido nel pubblico che penso un minimo mi abbia conosciuto, però mi dispiace che con la maggior parte delle donne sempre è così”. A quel punto Carolina Marconi ha subito rimproverato bonariamente la concorrente, che non dovrebbe quindi crollare in quella maniera. L’ha invitata a sorridere e a farsi conoscere in un modo sicuramente diverso.

Questo il pensiero di Carolina: “Non devi permettere agli altri di levarti il sorriso. Dai l’opportunità alle persone di farti conoscere. Tu sbagli i toni, come ti senti sfidata ti dà fastidio questa cosa, è più forte di te. Ti mordi la lingua 10 secondi e dai alla persona l’opportunità di conoscerti”. Chissà se riuscirà a seguire questi consigli alla lettera.