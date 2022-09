Nella serata del 26 settembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7, che ha dato vita a numerose discussioni e dinamiche. Si è parlato del rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, con l’intervento anche della fidanzata di lui Soraia. Poi c’è stato un confronto aspro tra Attilio Romita e Giucas Casella tra le altre cose, ma c’è una novità nella Casa che ha sorpreso tutti i telespettatori. Già nella precedente diretta gli utenti erano rimasti a bocca aperta, ma ora è stato Alfonso Signorini a svelare l’arcano.

Nel corso del GF Vip 7 il pubblico si è accorto di qualcosa di diverso rispetto al passato. Infatti, la presenza dei concorrenti nel confessionale durante le nomination è stata molto più veloce rispetto al passato e ci sono stati tanti dubbi. Ora, la novità nella Casa è stata ufficializzata dal conduttore televisivo, che ha così risposto a tutti coloro che gli chiedevano lumi sulla questione. Andiamo a scoprire insieme per quale motivo i concorrenti sono in grado di votare con sempre maggiore celerità.

GF Vip 7, novità nella Casa: ci sono due confessionali

Soprattutto nelle ultime due dirette del GF Vip 7, come spiegato dal sito Novella 2000, i telespettatori hanno notato questo aspetto insolito. Il cambio dato dai vari gieffini è stato troppo veloce e quindi Signorini non ha potuto fare altro che annunciare quale sia la grande novità nella Casa più spiata d’Italia, mai successa prima d’ora. In questa edizione è stato disposto un importante cambiamento, che sicuramente farà piacere anche al pubblico, che potrà assistere a nomination via via sempre più celeri.

Tenuto conto che in rete non si stava facendo altro che parlare di questa troppa velocità nelle nomination, Alfonso Signorini ha rivelato che sono stati posizionati due confessionali nella Casa del GF Vip 7. Un raddoppio necessario proprio per velocizzare questa procedura di voto. Mistero svelato quindi, visto che i concorrenti hanno la possibilità di recarsi in un secondo confessionale nel momento in cui il primo sia già occupato da altri compagni di avventura. E prima d’ora non si era mai presa una decisione simile.

Intanto, Antonino Spinalbese è tornato a parlare di Belen Rodriguez: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita”.