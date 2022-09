Amaurys Perez è al GF Vip 7 ma non sta vivendo bene questa esperienza nella Casa. Lo ha confessato lo stesso pallanuotista durante la terza puntata del reality, andata in onda lunedì 26 settembre 2022. In realtà Alfonso Signorini si era accorto di un certo suo malessere e al momento delle nomination gli ha chiesto spiegazioni.

Lo ha chiamato in confessionale e, proprio perché gli era parso molto pensieroso e sulle sue nel corso della diretta, il conduttore ha provato a parlare con lui. “Stasera ti ho visto un po’ rabbuiato. C’era qualche motivo particolare?”, ha domandato Signorini ad Amaurys Perez.

Leggi anche: Chi è Amaurys Pérez del GF Vip 7: età, altezza, peso, moglie, figli, pallanuoto e origini





Amaurys Perez GF Vip 7: “Voglio tornare a casa”

“Certo, lo sapete benissimo. Lo sapete benissimo il perché”, ha risposto Amaurys Perez senza nascondersi. “No, non sto bene, non sto bene”, ha continuato lanciando poi una frecciatina a Signorini e al GF Vip 7 in generale.“Lo sapete benissimo che sono dipendente dei miei. Avete regalato una foto a lui, perché a me no? Sapete che sono molto dipendente da mia moglie e dai miei figli”.

Amaurys Perez si riferiva alla sorpresa ricevuta poco prima dal suo coinquilino Antonino Spinalbese. All’ex di Belen Rodriguez, chiamato in Mistery per parlare della sua vita privata, state fatte vedere e poi avere delle foto di sua figlia Luna Marì. E il pallanuotista voleva lo stesso trattamento, è evidente.

Ragazzi facciamo tornare Amaurys a casa quanto prima 🥰 purtroppo gli manca 🥲 la famiglia 😢#gfvippic.twitter.com/RbWIOXILmM — Paola. (@Iperborea_) September 26, 2022

Vista la sua reazione, Alfonso Signorini ha cercato in qualche modo di rassicurare Amaurys Perez, che ha lasciato intendere di voler lasciare il GF Vip 7 se non dovesse ricevere un gesto esattamente come accaduto per Antonino. Il conduttore ha però chiuso spiegandogli che nelle prossime puntate probabilmente potrà accontentarlo.