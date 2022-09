Amaurys Pérez: età, altezza, peso e perché è famoso. Ex concorrente di diversi reality show della televisione italiana, prima di sbarcare in televisione, Amaurys Pérez è stato un pallanuotista (ha gareggiato anche nella nazionale italiana) e allenatore di pallanuoto.

Tanti i traguardi raggiunti nel suo percorso professionale. Con la Nazionale italiana ha vinto un oro ai campionati mondiali di Shanghai 2011, un argento ai giochi olimpici di Londra 2012, un argento a Firenze 2011 e un bronzo ad Almaty 2012 in occasione dei World League. Negli ultimi anni è balzato alle cronache televisive per la partecipazione a diversi programmi televisivi come Ballando con le stelle e l’Isola dei famosi.





Chi è Amaurys Pérez del GF Vip 7: età, altezza, peso, moglie, figli, pallanuoto e origini

Amaurys Pérez ha infatti partecipato a Ballando con le Stelle, Pechino Express (in coppia con la moglie Angela) e nel 2018 all’Isola dei Famosi, dove si è classificato terzo dopo il vincitore Nino Formicola del duo “Zuzzurro e Gaspare” e la cantante Bianca Atzei. Il suo grande amore è la pallanuoto e nel 2021, dopo una parentesi da allenatore, ha deciso di tornare in vasca con il San Donato Metanopoli.

Intervistato dalla Gazzetta dello sport, all’epoca 45enne, Amauys Pérez aveva ironizzato: “Prima o poi arriverò in stampelle a bordo vasca, ma non mollo. Durante l’estate ci ho ragionato e ho capito che ho ancora voglia di giocare, questo sport è una malattia”. Dopo il suo ritorno in vasca è tornato in televisione come giudice della trasmissione Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, come concorrente di Game of Games – Gioco Loco e ospite del talent Lo show dei record. Nel 2022 è entrato al GF Vip 7.

Amaurys Pérez è sposato con Angela. I due si sono conosciuti su una pista da ballo nella città di Cosenza e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno dato alla luce tre figli: Gabriel, Christian e Daisy. Amaurys Pérez: età, altezza e peso. È nato a Camaguey ( a Cuba) nel 1976, la sua altezza è di 194 centimetri per un peso di 98 chili.

“Mio figlio… e la sua morte”. Il dramma di Amaurys Perez arriva nella notte. All’Isola dei Famosi arrivano le prime parole che fanno soffrire e riflettere tutti. Tra i naufraghi cala il silenzio