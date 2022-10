Wilma Goich infrange il regolamento al GF Vip 7. Tutto è successo a notte fonda, quando la Goich, coprendo il microfono e rivolgendosi a Carolina Marconi e Patrizia Rossetti ha detto: “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare“. Insomma ecco come si infrange due regole del regolamento che tutti conoscono in un colpo solo.

La donna, cercando di coprire il microfono (ma si è sentito tutto comunque) e mettendosi d’accordo su chi nominare. Ora tutto sta nel capire se vedremo se la Goich, la Marconi e la Lipsticks nomineranno la stessa persona. A quel punto la punizione potrebbe diventare esemplare. Naturalmente tutti hanno ascoltato tutto e sui social si è scatenato il putiferio. Centinaia di utenti su Instagram e Twitter hanno commentato l’accaduto e non sono state usate belle parole per Wilma.

Wilma Gioco infrange il regolamento al GF Vip 7

Naturalmente c’è anche chi l’ha presa con ironia, ma la maggior parte ha criticato molto il comportamento: “Lei proprio come i bambini durante il nascondino che si nascondono dietro gli alberi pensando di non essere scoperti”. “Ho amato che pensava di non essere sentita soltanto nascondendo il microfono dietro la mano che tenerezza. Ma era proprio convinta di farla franca”.

“Wilma un genio proprio. Fa sgamare che domani devono fare una cosa in puntata, che serve una persona che fa sta cosa. Poi dice che si devono mettere d’ accordo per le nomination”. “La Goich e Carolina hanno chiuso adesso il microfono per concordare che bisogna accordarsi per le nomination di domani. Anche questa la faranno passare? E lo hanno fatto come se fosse una cosa normale”.

Wilma Goich: domani si nomina, bisognerebbe mettersi d'accordo (si tappa il microfono con la mano per non fare sentire quello che dice)



Che imbarazzo da una persona adulta questi comportamenti — LE GIF DI TINA 🎀 (@Gif_di_Tina) October 5, 2022

E ancora: “Si vedeva che non era la prima volta e che per loro é normale accordarsi per le nomination. Non é vietato dal regolamento?”. “Inutile che questa si mette d’accordo, tanto alla prima occasione la facciamo uscire”. Cosa succede adesso? Dopo le eliminazioni e gli abbandoni, ora Alfonso Signorini potrebbe trovarsi in difficoltà. Nuove entrate in programma?

