GF Vip 7, scoppia il caso intorno alle parole di Edoardo Donnamaria sui gay rivolte all’indirizzo di Alberto De Pisis. Parole che hanno immediatamente sollevato la rabbia social dei fan che hanno manifestato tutto il loro dissenso. “Vorrei solo dire una cosa. Chiudete sto programma. Vengono dette cose talmente squallide e volgari che sono da film hard. Ma che esempio è? Schifo totale e vomito”. E ancora: “A me Alberto mi fa tanta tenerezza, si è preso una bella sbandata per Edo e non riesce né a stargli vicino, né lontano. Credo che la cattività in cui sono costretti, il contesto e i sentimenti tanto amplificati rendano tutto difficile”.



“Alberto è ben cosciente che Edo gli vuole bene, come amico, ma non riesce a non vederlo con gli occhi di un sentimento e di un’attrazione sia fisica, ma credo soprattutto mentale che lo attrae come una calamita”. Dure le critiche nei confronti di Edoardo: “Edoardo non piaci proprio, secondo me sei falso. Alberto molto sensibile e vero, Edoardo ricordati che gli sguardi valgono più di mille parole”.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria: critiche dopo le parole sui gay. La confessione a Antonella Fiordelisi



E ancora: “Edoardo sta con tutti. L’importante che le telecamere lo inquadrano”. Insomma, come al solito il pubblico si spacca. Stavolta però le frasi di Edoardo sono destinata e far discutere, non sono piaciute proprio a nessuno. Dopo un faccia a faccia in giardino dove sembravano essersi chiariti è intervenuta Antonella Fiordelisi che prima ha aspettato che Alberto se andasse poi ha parlato con Edoardo.



“Lui scappa giustamente” ha detto Antonella che gli imputa di avergli spesso dato corda, flirtando con lui e lasciandogli credere che tra loro ci fosse un feeling particolare. Spiazzante la risposta di Edoardo: “Non può essere così geloso di me. Che gli ho fatto pensare? A me sempre, ogni volta che c’è un mio amico gay, mi dice “tanto a te in realtà ti piace”, tutti i gay pensano che sono tutti gay. Lo pensano anche con me”.

“I gay pensano che tutti siano gay”, un gentile thread offerto dalla sottoscritta: pic.twitter.com/YK3EpFbeps#gfvip — Gio; (@giocmedia) October 16, 2022



L’influencer ha confessato di aver pensato che a lui piacessero anche gli uomini: “Anche io pensavo che ti piacessero gli uomini, perché dai troppe confidenze e fai pensare ad altro. Come se io baciassi tutte le donne, ma da brilla però”. La bufera è scoppiata.

