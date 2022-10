Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese ha un grande interesse per la concorrente. E c’è già chi sta tirando fuori parole più significative, infatti c’è chi sia convinto che stia provando dei sentimenti nei confronti della ragazza. E indubbiamente gli ultimi avvenimenti nella casa più spiata d’Italia stanno facendo immaginare qualcosa che vada oltre la semplice amicizia. Si sono infatti scambiati delle bellissime coccole nel letto e ci sono stati anche dei massaggi. Una situazione tutta da seguire con grande attenzione.

Tra l’altro, nelle varie discussioni al GF Vip 7, Antonino Spinalbese non ha fatto mistero di avere un interesse verso la concorrente soprattutto con i suoi gesti. Lei invece si è proprio sbilanciata, ammettendo che l’ex compagno di Belen Rodriguez sia molto attraente. Ma c’è qualcosa che necessariamente la blocca e non è facile per lei scrollarsi di dosso questa pressione. Ma se questa complicità scaturirà in amore vero e proprio, anche la vippona non potrà fare a meno di lanciarsi verso di lui.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha un interesse per la concorrente Giaele

Al GF Vip 7 Antonino Spinalbese non ha smentito l’interesse per questa concorrente, ma sicuramente è stata quest’ultima ad essere ancora più diretta parlandone con Charlie Gnocchi: “Lui è il mio tipo, ti assicuro che con Antonino l’ho sempre detto. Se non fossi sposata, se fossi entrata qui da single. A me piace come persona. Sono sicura che anche per lui è uguale”. Ma c’è qualcosa che inevitabilmente la frena non poco, visto che lei è legata a qualcuno da un vincolo matrimoniale. Tutto però può ancora succedere.

I momenti di intimità di Antonino Spinalbese, culminati con strette di mano e massaggi, sono avvenuti con Giaele De Donà, la quale è sposata con Bradford Beck. E lei ha detto a Charlie: “Perché fuori comunque so che sto già facendo soffrire la mia famiglia raccontando queste cose, cerco di pensare anche a loro che ci tengono molto a mio marito e non voglio dar modo di stare ancora più male, quindi cerco di mettermi dei freni”. Loro comunque hanno un matrimonio aperto, quindi l’ex di Belen non ha le porte chiuse.

Intanto, al GF Vip 7 potrebbe approdare come concorrente Helena Prestes. La modella conosce, oltre a Nikita Pelizon, anche altri due vipponi che abitano al momento nella casa più spiata d’Italia: lei ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese che è anche stato immortalato dai paparazzi e anche con Daniele Dal Moro e questo finora nessuno lo sapeva.