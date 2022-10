Antonino Spinalbese choc. Nella casa del GF Vip 7 è tempo di confessioni molto intime e dopo il caso di Marco Bellavia, che ha monopolizzato l’ultima settimana nella casa, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è lasciato andare a un racconto molto intimo e allo stesso tempo sconvolgente. Il dolore del divorzio dei genitori e la sofferenza per la scomparsa del padre. Antonino Spinalbese e il racconto choc condiviso con gli amici della casa: Luca, Daniele e il giovane George.

Aveva 8 anni quando la relazione fra i genitori è finita, a quell’età non riusciva a comprendere le dinamiche che avvenivano nella sua famiglia. A causa dell’addio tra i genitori Antonino Spinalbese ha sofferto tanto e dopo il trasferimento a La Spezia, lontano dal padre, il vippone ha spiegato di aver nutrito un forte senso di responsabilità e di protezione verso la madre e la sorella e la vergogna di parlare della sua situazione agli amici della scuola. Poi il racconto di Antonino Spinalbese si è fatto choc.

Antonino Spinalbese choc al GF Vip 7: “Mio padre si è suicidato”

L’ex fidanzato Belen Rodriguez ha raccontato di quanto ha scoperto che il padre era morto suicida. La distanza tra i due non aveva intaccato il rapporto con la figura paterna e la notizia della morte dell’uomo è stato un vero choc per Antonino Spinalbese: “Io non litigavo mai con mio padre e invece ci ho discusso giusto qualche giorno prima, non ricordo neanche il motivo”.

“Poi una mattina mia madre, presa dal suo choc, da un’estrema paura, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Mi ha praticamente scioccato la vita futura. Il fatto che lui mi abbia trasferito delle leggi di vita, felicità, estrema calma e freddezza era totalmente inspiegabile”, ha raccontato ancora Antonino Spinalbese ai coinquilini.

Antonino Spinalbese choc, il racconto sul suicidio del padre – “Mio padre è morto: si è suicidato. siamo entrati a casa sua e c’era uno stato folle, mio padre era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto, spesso la depressione non ha voce. Per le leggi di vita che lui ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era estremamente inspiegabile. Non solo era assurdo che non c’era più, era ancora più assurda la causa, non ci potevo creder”. Quel dolore ha segnato la sua vita, trasformandolo in un giovane adulto, un pilastro per sua madre e per le sue sorelle. (Qui il video)