GF Vip 7, Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez, parole del tutto inaspettate che hanno immediatamente animato il popolo dei social. Solo poche ore prima l’ex compagno della showgirl era stato censurato per alcune frasi su Santiago De Martino. A lungo nei mesi scorsi si era parlato di una diffida dal trattare aspetti della vita privata che riguardassero Belen la storia con la quale non era finito affatto bene. La storia con Belen non è finita affatto bene. Se non per il bellissimo punto debole: la figlia Luna Marì.



“C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita”, raccontava.

E ancora: “Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta, e vedevo solo quella. Non eravamo allineati”. Una rottura che sembrava aver lasciato strascichi pesanti e alzato muri invalicabili. Ma sembra non sia così. Durante la puntata del GF Vip di ieri Antonino ha rotto gli indugi.



Stuzzicato da Alfonso Signorini su cosa restasse del sentimento per Belen ha detto: “È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. È stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Io spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”.

Spinalbese svela così dettagli inediti sulla rottura con la Rodriguez. “La fede al dito? Non tutti mi conoscono. Molte volte quando non sono con mia figlia tengo a far presente che sono già sposato e attualmente non sono in cerca di niente. Io credo di non riuscire a gestire un altro amore, perché sono completamente invaghito di mia figlia. Non riesco a trovare il pensiero e il tempo, anche se sono giovane e so che accadrà, ma a oggi non è così”

