Antonino accusa Edoardo al GF Vip 7. Nuove tensioni nella casa più spiata d’Italia dopo l’accusa lanciata dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez a Edoardo Donnamaria, conduttore radio e volto di Forum insieme a Paolo Ciavarro.

I rapporti tra Edoardo e Antonino continuano ad essere tesi e non si intravede possibilità di riconciliazione. Antonino ha cambiato il proprio atteggiamento nei confronti del conduttore a seguito della sua nomination arrivata durante la scorsa puntata in diretta. Edoardo lo accusa di essere falso ma Antonino non ci crede, pensa abbia fatto il suo nome per la gelosia che nutre nei confronti di Antonella Fiordelisi, vippona che nei giorni scorsi ha fatto un massaggio a l’ex di Belen e con la quale Donnamaria ha un flirt.

Antonino accusa Edoardo al GF Vip 7: “Mi ha dato una spallata”

Antonino ha accusato Edoardo di averlo nominato per questo motivo e ovviamente da quel momento la situazione non è migliorata, anzi. Antonino Spinalbese ne ha parlato anche con Giaele De Donà mentre fanno un piacevole bagno in piscina. Secondo il ragazzo, dapprima Edoardo si era avvicinato con le intenzioni di essergli amico e poi, all’improvviso, gli è andato contro, probabilmente per invidia e la gelosia che nutre nei confronti di Antonella.

“Se sei geloso di me, non mi considerare dalla mattina alla sera”, ha detto Antonino a Giaele, parlando della continue istigazioni di Edoardo. Il vippone ha anche affermato di non voler chiarire con Edoardo, spiegando anche di aspettare con ansia la prossima puntata in diretta. La pace tra i due è lontana, se non impossibile, soprattutto dopo l’accusa di Antonino fatta a Edoardo. Secondo quanto riporta il web, l’ex di Belen avrebbe detto di aver ricevuto minacce.

Daniele che dice ad Edoardo che Antonino sta dicendo in giro che in magazzino lui gli ha tirato una spallata 🚀🚀🚀🚀🚀 .

DANIELE DARLING SEI UN KING #gfvip #donnalisi — AlessiA (@alessiaschiaff1) October 15, 2022

Antonino ha accusato Edoardo di avergli dato una spallata in magazzino, lontano forse dagli occhi degli altri concorrenti. Su Twitter molti telespettatori hanno domandato l’esistenza di un video in cui Antonino accusa Edoardo e soprattutto della presunta minaccia di Donnamaria. “Antonino ribadisce della spallata di Edoardo e che è stato tutto registrato e lo confessionale sa #gfvip #gintonic”, “Daniele che dice ad Edoardo che Antonino sta dicendo in giro che in magazzino lui gli ha tirato una spallata”, sono alcuni dei tweet pubblicati dai telespettatori del GF Vip 7.