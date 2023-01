Non è tutto oro quello che luccica, per un pubblico che apprezza il GF Vip 7 targato Alfonso Signorini non manca chi giura che mai e poi mai ci entrerebbe. Il gioco delle parti (e delle critiche) che si ripete. Le più dure di un vip, fino a questo momento, erano state quello di Stefano Bettarini, durissimo con la produzione ed il conduttore dopo il ritorno, per una settimana, di Ginevra Lamborghini nella Casa dopo l’affare Marco Bellavia.



Spiegava l’ex marito di Simona Ventura come: “Questo programma prima era un viaggio introspettivo: un percorso alla scoperta dei personaggi stessi… Con le loro fragilità, le loro debolezze e perché no, i loro errori. Sicuramente qualcosa di molto più credibile e interessante. Oggi invece non conta più quello che avviene nella casa, ma chi condannerà o assolverà il despota all’interno del programma, con storie finte, gossip dando fine a quello che era un programma con contenuti. Da GF Vip a MARKETTE…. Peccato non ci sia Chiambretti”.

Dolcenera, la cantante da Pierluigi Diaco: “Mai al GF Vip o all’Isola”



Quindi un attacco frontale: “Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio”. Al GF Vip, comunque, pare facciano tutti la fila per entrare. Tutti ma non tutti (il gioco di parole è doveroso). Un caso è la cantante Dolcenera, ospite ieri di Pierluigi Diaco.



A specifica domanda se abbia o meno il desiderio di partecipare ad un reality come il Grande Fratello o l’Isola dei Famosi ha risposto senza mezzi termini:“Io ho detto no. Non ci andrei mai, poi se sei alla frutta o cambi mestiere o non è che…”. Del resto Dolcenera è famosa per non avere peli sulla lingua. Anche per questo può dirsi una delle artiste più longeve e prolifiche del panorama musicale contemporaneo.



La sua non è stata la classica ‘stella cadente’, esplosa sul palco e poi dispersa nell’oblio: grazie alla forza unica e all’inimitabile timbro della sua voce, continua a scrivere intere pagine di un curriculum artistico difficilmente eguagliabile.