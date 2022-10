Splendida proposta in arrivo al GF Vip 7 per Luca Salatino. La fidanzata Soraia Allam Ceruti ha deciso di scrivergli una meravigliosa lettera che ha un contenuto molto significativo. E nel corso della puntata del 24 ottobre Alfonso Signorini sicuramente gliela leggerà, visto che c’è un annuncio sensazionale da parte della ragazza. Parole fantastiche e commoventi quelle utilizzate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ci aveva già pensato, ma ora è convinta di una cosa molto importante che si avvererà tra non molto.

Fuori dal GF Vip 7 Luca Salatino ha la sua Soraia Allam Ceruti, che non gli sta facendo mancare il suo apporto. Ed ecco come è iniziata la missiva della giovane, che è stata pubblicata dal settimanale Di Più: “Luca, amore, ti scrivo perché in questo periodo, hai vissuto momenti contrastanti di felicità, ma anche di ansia, insofferenza, nostalgia, che ti stavano portando a lasciare il gioco. Forse questa chiusura forzata ti sta riaprendo vecchie ferite della tua anima. Ma tu devi stare tranquillo, non piangere più”.

GF Vip 7, Luca Salatino riceve lettera da Soraia Allam Ceruti: “Convivenza”

Al GF Vip 7 Luca Salatino apprenderà tutto ciò che ha scritto Soraia Allam Ceruti, che ha proseguito: “Non dare neanche troppo peso alle discussioni. Abbandona le tue malinconie e pensa solo a noi, ai nostri progetti futuri. Ne abbiamo già parlato, ma quando sei entrato nella casa del GF Vip ancora era qualcosa di astratto, un sogno che però, ora, si sta concretizzando. Insomma, Luca voglio dirti che, dopo essere uscito da “quella” Casa, ce n’è un’altra che ti aspetta: la nostra. Ho iniziato a progettare tutte le stanze”.

Quindi, confermate le loro intenzioni di andare a convivere dopo il GF Vip 7. Come riportato dal settimanale Di Più, Soraia ha aggiunto nella lettera a Salatino: “Voglio che tu veda la casa già sistemata per accoglierti e accogliere il nostro amore, per trasferirci immediatamente. Ma amore, per arredarla impiegherò tempo, dunque non avere fretta, goditi questa esperienza. Luca, la vita ti ha tolto tanto ma tantissimo ti sta donando, è una lotta, come dici tu, fra te e il destino e forse proprio per questo ti piace tanto la boxe”.

Infine, Soraia ha detto ancora a proposito del suo amore Luca Salatino. “In quella disciplina sfoghi la tua rabbia nei confronti dei tanti dolori che, per un po’ ti hanno messo al tappeto. Nonostante tutto però hai sempre avuto la forza di rialzarti più forte di prima. Rimani nella casa, amore, combatti questa battaglia contro te stesso perché io sarò sempre li, a curare le ferite dalla tua parte del ring. Ti amo”. Vedremo quale sarà la sua reazione.