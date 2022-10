“Ora lo posso dire”. GF Vip, il segreto intimo di Luca Salatino. Vipponi ammutoliti dopo la confessione

Luca Salatino è uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip 7. Da quando è entrato in casa non ha mai nascosto di sentire la mancanza della sua fidanzata Soraia Allam Ceruti. Sofia Giaele De Donà, parlando con Luca Salatino, gli ha chiesto in confidenza di parlarle della sua dolce metà- Inizialmente l’ex tronista di Uomini e Donne gliel’ha descritta a livello di personalità e carattere. Ha raccontato, tessendone le lodi, con gli occhi di uomo profondamente innamorato, come di una persona molto intelligente, elegante e che lo porta sempre a migliorare sé stesso.

Luca Salatino ha poi proseguito dicendo che loro due si completano e si compensano su molti aspetti. Inoltre ha sottolineato che l’amore è proprio questo. Infine ha iniziato a raccontare dei loro progetti futuri svelando che hanno preso una casa in affitto a Como, che è la città d’origine dell’ex corteggiatrice. Ha così informato Sofia Giaele che hanno scelto gli arredi e che sono in attesa di consegna. Infine, ha svelato un altro sogno comune ovvero quello di aprire un locale insieme.

GF Vip 7 Luca Salatino e le sue ex: “Ne ho avute 200”

Nei giorni scorsi Luca Salatino ha fatto una rivelazione sua vita sentimentale prima dell’arrivo di Soraia che ha conosciuto a Uomini e Donne: lei era la sua corteggiatrice e alla fine del percorso si sono scelti e adesso vivono la loro storia d’amore. Il concorrente romano del reality show di Canale 5 ha lasciato di stucco i suoi compagni d’avventura nel momento in cui ha svelato il numero di donne con cui è “uscito a prendere un caffè”, prima di incontrare quella giusta che gli ha cambiato completamente la vita.

Nel dettaglio, all’interno della casa del GF Vip 7, Luca Salatino ha ribadito ancora una volta tutto il suo amore nei confronti di Soraia, la ragazza che ha avuto modo di incontrare proprio grazie all’esperienza fatta a Uomini e donne. “Mi manca, mamma mia. Vorrei non ripeterlo ma è quello che sento”, ha dichiarato l’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi che proprio non riesce a non sottolineare quanto senta la mancanza della sua fidanzata.

Tuttavia Luca Salatino si è lasciato andare anche a delle confessioni a tratti inaspettate sul suo passato sentimentale, prima che Soraia arrivasse nella sua vita. “Io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, anche 200, però anche se sono tante quella giusta è una”, ha rivelato l’ex tronista di Uomini e donne. “Però quando incontri la ragazza giusta, tutto cambia. Per lei farei tutto”, ha ribadito Luca tornando a parlare della sua attuale fidanzata e ammettendo di provare dei sentimenti a dir poco fortissimi nei suoi confronti.