Charlie Gnocchi e Luca Salatino, nuova lite. Sembra davvero finita l’amicizia tra i due che inizialmente avevano creato un bel rapporto. L’ex protagonista di Uomini e Donne si è rivolto così ad Attilio Romita parlando di Charlie: “Lo vedi quanto ti vuole bene? Io sono prepotente? Mi metto a cucinare per tutti da un mese e mezzo. Puoi creare delle tensioni mediatiche. Sei tu che dici una cosa che non ha un senso in quel momento”.

Proprio poco prima di andare a dormire Charlie Gnocchi ha infatti apostrofato Luca Salatino dandogli del prepotente. Il comico ha lasciato il letto piuttosto adirato esclamando: “C’ho sessant’anni, la pressione alta, vengo qua e devo discutere con uno… che è così”. La risposta del fidanzato di Soraia non si è fatta attendere. Ormai lo scontro tra i due è palese.

Luca Salatino non ci sta e risponde alle accuse di Charlie Gnocchi

“Ma perché deve avere sempre ragione?!” sbotta Luca Salatino dopo la sparata di Charlie Gnocchi che è uscito dalla camera da letto avvelenato. L’ex UeD ha rincarato la dose: “Puoi creare delle tensioni mediatiche che, come posso dire…”. “Che possono sfociare in un bordello” completa la frase approvando Attilio Romita.

Luca Salatino ha proseguito: “Stiamo a fare una battuta… quindi sei tu che dici una cosa che non c’ha un senso in quel momento”. Quando Charlie Gnocchi rientra l’ex UeD è deciso: “Devi stare attento, non attento che succede qualcosa… ma perché uno puoi far male all’altra persona e due perché dici cose che poi ti si ritorcono contro”.

Charlie Gnocchi, però, non ne vuole sapere e si rivolge a Luca Salatino così: “Io ti dico che io esco domani, tu domani mi devi votare, tu votami che va già bene. Te mi parli di amicizia e mi consideri uno che all’amicizia non dà valore, te non mi devi più parlare, basta!”. Insomma la tensione tra i due è altissima, probabilmente molto presto ci sarà un altro confronto.

