A poche ore dalla puntata in diretta del GF Vip 7, Charlie Gnocchi si toglie le mutande e succede l’apoteosi nella Casa più spiata d’Italia. Un episodio più unico che raro, accaduto prima dell’appuntamento con Alfonso Signorini. Sicuramente c’è stato tanto gioco e divertimento, ma sta di fatto che si è rischiata decisamente la censura. Il pubblico da casa ha assistito a quell’evento inaspettato nel corso della diretta h24 di Mediaset Extra e poi il video è diventato virale in pochissimo tempo.

Un momento esilarante e hot, che ha lasciato di stucco tutti i concorrenti del GF Vip 7. Quando Charlie Gnocchi si toglie le mutande, immediate arrivano le urla dei gieffini. Recentemente il fratello di Gene si era arrabbiato per uno scherzo. All’inizio sembrava che Gnocchi l’avesse presa con filosofia: poi, tutto d’un tratto, ha rincorso Edoardo Donnamaria, con fare aggressivo e per di più con la stecca del biliardo in mano, come se volesse rompergliela addosso. Poco dopo l’uomo si era rivolto furioso nei confronti di Cristina Quaranta.

Leggi anche: “Buttatelo fuori”. GF Vip 7, Charlie Gnocchi a rischio squalifica: la parola vietata si è sentita





GF Vip 7, Charlie Gnocchi si toglie le mutande: il video

L’accaduto è avvenuto nella piscina del GF Vip 7. Charlie Gnocchi si toglie le mutande e subito dopo succede il caos. Infatti, come è possibile osservare dalle immagini diffuse su Twitter, è stato fatto uno scherzo proprio all’inviato di Striscia la Notizia. Alcuni concorrenti lo hanno preso in braccio con la forza e lo hanno gettato all’interno della piscina del reality show. Risate e urla da parte dei concorrenti, molto divertiti. Poi lo stesso Charlie a sorpresa ha deciso di levarsi il suo intimo in acqua.

Una volta caduto in piscina, con una mossa improvvisa Charlie Gnocchi si è tolto le sue mutande generando la reazione degli altri concorrenti. I quali hanno esclamato a gran voce: “C’è la telecamera, si è levato le mutande, è senza mutande. Ma ci sono le telecamere sotto”. Ed effettivamente la scena è stata ripresa, anche se fortunatamente non si è visto proprio tutto. Vedremo se nella serata del 10 ottobre Signorini dirà qualcosa a Charlie o se preferirà non toccare questo tema, diventato bollente.

I ragazzi buttano Charlie in piscina e lui si toglie le mutande #GFvip pic.twitter.com/rGzNkH3qkR — Andrea 💙 (@andrea9737268) October 8, 2022

Intanto, potrebbe lasciare il GF Vip 7 anche Luca Salatino: ““Se mi chiedessero di farmi uccidere per lei, lo farei in questo momento. Mi farei saltare in aria per lei”. Ma la decisione dell’ex UeD sembra essere definitiva: “Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi vincere”.