Colpo di scena al GF Vip 7: Oriana Marzoli è finita nel vortice delle polemiche per un attacco ad un cantante italiano. Nessuno si aspettava un’affermazione simile da parte della concorrente del programma Mediaset, ma c’è anche un video a testimoniare tutto. Ed è stato ovviamente diffuso immediatamente sul web, dove è stato commentato negativamente. A poche ore dalla puntata in diretta si è verificato quindi questo episodio, che potrebbe avere altre conseguenze nei prossimi giorni.

Chissà se l’artista non interverrà per attaccare la concorrente del GF Vip 7. Oriana Marzoli è una delle vippone più vulcaniche di questa edizione, ma è anche molto apprezzata dal pubblico. Stavolta però ha perso parecchi consensi per questa sua esternazione e non sappiamo se questo potrà provocarle contraccolpi. In queste ore, come riferito dal sito Blastingnews, è venuto fuori che lei potrebbe diventare la preferita ma adesso non è nemmeno da escludere che possano esserci degli stravolgimenti.

GF Vip 7, Oriana Marzoli contro un cantante: “Musica di me***”

Mentre stava trascorrendo una delle tante giornate al GF Vip 7, Oriana Marzoli ha ascoltato una canzone trasmessa dalla produzione del reality show e l’ha criticata pesantemente: “Cos’è questa musica di me***? Mettete un po’ di latino, che schifo”. Parole che sono state prontamente contestate dai telespettatori, che si sono riversati sul social network Twitter. Chi ha diffuso il filmato ha preso subito le distanze dalla gieffina, prendendo quindi le difese del cantante italiano, vittima di questa offesa.

Ad essere criticato è stato il rapper Fedez, infatti in quegli istanti stava risuonando il brano Viola del marito di Chiara Ferragni. Quest’ultimo non è intervenuto sull’accaduto e non sappiamo se avrà voglia di farlo in futuro. Ma i fan del cantante hanno scritto: “Fedez non si tocca”. Quindi, non si mette affatto bene per Oriana Marzoli, che potrebbe essere rimproverata anche dalla produzione. Potrebbero invitarla ad avere maggiore rispetto nei confronti delle scelte del reality e dell’artista in questione.

Oriana scusa… ma Fedez non si tocca👋🏻 #GFvip pic.twitter.com/9YJyfpK2XE — la bebè vince su tutto 🔥 (@fandellabionda) January 8, 2023

