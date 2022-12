Dopo una marea di polemiche il GF Vip 7 ha preso un provvedimento nei confronti dei concorrenti. Era ormai da diverso tempo che i telespettatori si erano resi conto di qualcosa che non andasse bene, quindi avevano inondato Twitter di proteste e lamentele. La produzione, dopo aver presumibilmente letto attentamente ciò che il pubblico chiedeva a gran voce, ha deciso di correre ai ripari e di evitare ulteriori strascichi. E lo ha fatto praticamente a poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini del 12 dicembre.

Questa edizione è stata fin qui caratterizzata da innumerevoli momenti di tensione e ora il GF Vip 7 ha assunto questo provvedimento, con i concorrenti che sono già stati informati della decisione presa. Come sottolineato da un internauta, a riferire tutto al resti dei compagni di avventura è stato Edoardo Tavassi. Non sappiamo come l’abbiano presa tutti i vipponi, i quali certamente potrebbero aver mostrato un po’ di insofferenza. Ma il volere dei telespettatori ha avuto il sopravvento.

GF Vip 7, provvedimento nei confronti dei concorrenti

Nei giorni scorsi parecchi telespettatori hanno protestato contro gli autori del GF Vip 7 ed era stata fatta una richiesta specifica: prendere un provvedimento nei riguardi dei concorrenti. Gli autori avevano infatti ritenuto giusto dare ai vipponi qualcosa per trascorrere in maniera spensierata e divertente la giornata. Ma c’è stata una dura presa di posizione del popolo del web, che non ha apprezzato quella scelta. E ora ci sarebbe stato il dietrofront improvviso, che ha soddisfatto la gente da casa.

In tanti avevano contestato l’utilizzo delle carte da parte dei gieffini, che hanno usufruito anche di una scacchiera. Ma ora la produzione avrebbe impedito loro di giocare con le carte, dopo le proteste dei telespettatori. Questo quanto riportato dal profilo social Soleilandia: “Edoardo Tavassi: ‘Hanno tolto le carte perché da fuori qualcuno si è lamentato’. Anche oggi Twitter ha vinto”. E altri: “Forse più per il concetto gioco d’azzardo”, “Anche la scacchiera, tutti giochi che non coinvolgano la maggioranza”, “Ma veramente? Evvai”.

Edoardo.T: “Hanno tolto le carte perchè da fuori qualcuno si è lamentato”



ANCHE OGGI TWITTER HA VINTO 😭#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/1eEpZoEBjp — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 12, 2022

Intanto, Oriana Marzoli al GF Vip ha fatto confessioni hot a Giaele De Donà: “Ristorante: Oriana in codice racconta di aver avuto o di volere un rapporto sessuale. Mi pare dica che ha avuto la metà. Ristorante uguale letto, cibo uguale eccitazione, mangiare e cucinare uguale sco***, buio uguale intimità”.