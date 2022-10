Al GF Vip 7 il primo messaggio aereo è per Nikita Pelizon. E ciò che è stato scritto è qualcosa di inaspettato. Anche lo stesso sito ufficiale del reality show ha ammesso che ora una domanda deve sorgere spontanea. Sarebbe uscita fuori una notizia bomba, che cambierebbe completamente tutti gli scenari. Bellissima anche la reazione degli altri vipponi, che hanno apprezzato il gesto dal cielo. Una dedica che è entrata nel cuore della vippona, apparsa sorpresa ma allo stesso tempo felice ed emozionata.

Dunque, al GF Vip 7 il primo messaggio aereo è stato indirizzato a Nikita Pelizon. Quando il velivolo ha sorvolato la casa più spiata d’Italia, lei era in confessionale ed è stata subito richiamata dagli altri coinquilini. Intanto, potrebbero arrivare sei concorrenti nel programma. Tra questi Dayane Mello: “Io ho un sacco di talpe in giro per l’Italia. Una di queste era sul treno con Dayane Mello Milano Roma. Ed ha visto, mentre lei stava scendendo, che stava parlando al telefono con Alfonso Signorini e probabilmente stava parlando di un ipotetico ritorno”.

GF Vip 7, primo messaggio aereo per Nikita Pelizon: “Ma è fidanzata”

Un’enorme sorpresa per i concorrenti e il pubblico del GF Vip 7, visto che questo primo messaggio aereo dedicato a Nikita Pelizon ha riportato una scritta eloquente, che non ha molto bisogno di spiegazioni. Sembra proprio essere inviato dal possibile fidanzato della gieffina, la quale però non aveva parlato ufficialmente di una relazione sentimentale. A reagire in maniera molto positiva è stata Carolina Marconi, che ha gradito particolarmente questo dono fatto a Nikita da qualcuno che al momento è ignoto.

Chi si è reso conto per primo dell’arrivo del velivolo numero uno in questa edizione del GF Vip è stato Alberto De Pisis. Ed è stato proprio lui a scorgere la frase meravigliosa rivolta a Nikita Pelizon. La giovane, quando è uscita in giardino e ha letto il contenuto del messaggio aereo è scoppiata in lacrime e ha detto: “Ma chi se lo aspettava”. In particolare, la scritta recitava: “222 Nik, sei il mio angelo. Mi manchi tanto amorigno”. E sono anche stati inseriti due cuori a conferma del fatto che dovrebbe trattarsi della sua dolce metà.

Gli altri concorrenti in giardino hanno abbracciato Nikita Pelizon, finita in lacrime, mentre Carolina Marconi ha esclamato: “Questa è stata la dichiarazione d’amore più bella”. E ora è caccia forsennata al mittente del messaggio, che resta misterioso. Ma nella casa del GF Vip sono ormai sicuramente tutti convinti che lei sia impegnata sentimentalmente.