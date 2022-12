Colpo di scena al GF Vip 7: una presenza misteriosa è stata immortalata dalle telecamere del reality show. Mentre stava sorvolando uno dei diversi aerei che hanno fatto capolino sopra la casa più spiata d’Italia, con messaggi dedicati ai concorrenti, un uomo è stato inquadrato e le immagini hanno fatto subito il giro della rete. Improvvisamente sul web sono apparsi molti commenti e poi è stato il sito Novella 2000 a soffermarsi sulla possibile identità della persona che è stata vista durante la diretta H24.

Dunque, il video sul GF Vip 7 si è soffermato su questa presenza misteriosa e chissà se la produzione farà o meno un comunicato ufficiale per chiarire tutto. Intanto, nelle ultime ore Edoardo Donnamaria ha attaccato Antonella Fiordelisi a causa della cattiva alimentazione di lei: “Devi imparare a non mangiare come un animale. Dopo la pasta non ti puoi mangiare il pancarré con la marmellata”. Lei ha reagito in questo modo: “Ma forse oggi è un po’ uno sfizio perché sono tre giorni che sto mangiando seriamente. poi riprenderò l’allenamento”.

GF Vip 7, presenza misteriosa in giardino: chi è

Al GF Vip 7 è stata avvistata una presenza misteriosa nel giardino della casa. In particolare quest’uomo è stato immortalato, mentre si trovava su un muro e sembrava quasi intento a scavalcarlo per raggiungere i concorrenti. Invece poi è uscita fuori un’altra verità, fornita da Novella 2000, che effettivamente potrebbe rivelarsi l’ipotesi più accreditata. Sta di fatto che il pubblico si è divertito non poco per questo filmato, che è diventato virale in poche ore. Un momento sicuramente inaspettato.

La persona inquadrata sarebbe un lavoratore, precisamente un operatore del GF Vip 7 che pare stesse aggiustando un faretto. Questo il commento di alcuni utenti: “Ma il tipo lì sopra che sbuca? Vi prego, mi sto pisciando”, “Allora ho visto giusto, per un attimo ho pensato di aver avuto un’allucinazione”, “Pensa un po’ che immagine”. Dunque, niente di preoccupante e allarmante nella casa ma solamente un’inquadratura errata che ha beccato sul fatto uno degli operatori della trasmissione di Canale 5.

MA IL TIPO LÌ SOPRA CHE SBUCA VI PREGO MI STO PISCIANDO #gfvip pic.twitter.com/TfovpfwXHi — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 7, 2022

Intanto, la scorsa notte Luca Onestini ha beccato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi in intimità: “Ma siete due porcelli e tu sei un porco. Fatemi vedere cosa c’è, ora alzo le coperte e fammi vedere se avete i vestiti. E non toccarmi con queste mani da maiale, mamma mia siete davvero i peggiori. Sì, siete i peggiori e siete falsi. Sei un grande a fare il porco”.