Al GF Vip 7 altro momento da dimenticare tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tra i due è nato un rapporto importante, sfociato anche in atteggiamenti di intimità. Possiamo praticamente parlare della nascita di una vera e propria coppia, ma non sempre le cose stanno andando per il verso giusto. E anche nelle ultime ore c’è stata una discussione, che è scaturita in una frase considerata spiacevole dal pubblico. A dirla è stata Edoardo nel corso della sua conversazione alla presenza anche di Nikita Pelizon.

Non sono affatto piaciute queste considerazioni del giovane, durante una delle tante giornate vissute al GF Vip 7. Edoardo Donnamaria si è posto in maniera dura nei riguardi di Antonella Fiordelisi, rea di non comportarsi nel modo giusto. Lei ha provato a difendersi e ad esporre le sue ragioni, ma i telespettatori hanno puntato il dito contro il volto di Forum, che si renderebbe protagonista di commenti che non sempre sono carini. E la sua fidanzata è apparsa decisamente molto rattristata.

Leggi anche: “Guardate, lo stanno facendo”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: notte bollente





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

Al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha criticato duramente Antonella Fiordelisi per una questione legata al cibo. Già in passato lui si era scontrato con la ragazza per aver esagerato nel mangiare, cosa che avrebbe fatto anche nelle scorse ore. E la frase che gli è uscita fuori dalla sua bocca ha scioccato moltissimi telespettatori, mentre lei ha preferito non arrabbiarsi ed è anzi sembrata molto delusa per quello che aveva fatto. Ma, ripetiamo, il mondo della rete ha condannato le parole di Donnamaria.

Antonella avrebbe mangiato troppi biscotti e dunque Edoardo Donnamaria le ha detto: “Devi imparare a non mangiare come un animale. Dopo la pasta non ti puoi mangiare il pancarré con la marmellata”. Lei ha reagito in questo modo: “Ma forse oggi è un po’ uno sfizio perché sono tre giorni che sto mangiando seriamente. poi riprenderò l’allenamento”. Nikita Pelizon le ha consigliato di andarsi ad allenare col tapis roulant per smaltire e la gieffina ha confermato la sua intenzione di farlo nelle prossime ore.

Nikita: “Prova ad allenarti sul tapis roulant”

Antonella: “Dopo vado sul tapis roulant”

Edoardo.D: “No Antonè devi imparare a non mangiare come un animale…”



E POI QUELLA CHE HA ESAGERATO È NIKITA? MA DAI PER FAVORE #gfvip #nikiterspic.twitter.com/mRG6sTAV4f — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 7, 2022

E queste sono state le reazioni degli utenti Twitter: “Io che non mi spiego come i loro fan possano idolatrare questa coppia malsana, tossica e impari”, “Sinceramente mi spiace per Anto, non gliene fanno passare una per il cibo, l’intelligenza. Si sta esagerando”, “Edoardo non è affatto gentile”.