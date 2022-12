Al GF Vip 7 nottata incandescente con Luca Onestini che ha beccato due concorrenti, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, in un momento di intimità. Il video è stato guardato da migliaia di persone, che hanno commentato sui social network. Nessuno, in primis l’ex di Ivana Mrazova, poteva aspettarsi una scoperta così lampante sotto le coperte, invece è successo davvero e ora non si fa altro che parlare di questo. Rivolgendosi verso un’altra gieffina, ha confermato di aver visto qualcosa di bollente all’interno del letto.

Dunque, nella casa del GF Vip 7 Luca Onestini sarebbe stato testimone di un rapporto intimo tra i due concorrenti. Recentemente il vippone si è invece scagliato contro Charlie Gnocchi. Quest’ultimo ha chiesto: “Ma io vi do l’idea di essere un pervertito?”. E Onestini non ci ha pensato su due volte: “Sì”, la sua risposta chiarissima. Il fratello di Gene aveva detto precedentemente: ““Ha voglia di fare una di quelle tro***. Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita e ha la fi*** bagnata”, parlando di Oriana Marzoli.

GF Vip 7, Luca Onestini becca due concorrenti in intimità

Durante la notte trascorsa al GF Vip 7, Luca Onestini ha quindi esclamato: “Ma siete due porcelli e tu sei un porco. Fatemi vedere cosa c’è, ora alzo le coperte e fammi vedere se avete i vestiti. E non toccarmi con queste mani da maiale, mamma mia siete davvero i peggiori. Sì, siete i peggiori e siete falsi. Sei un grande a fare il porco, poi hai il coraggio di dirlo agli altri? Lo sei tu, ora alzo davvero la coperta. Va beh, me ne vado e continuate pure come se nulla fosse successo”. Ma rivolgendosi a Nikita Pelizon ha anche detto di più.

Dunque, Luca Onestini ha fatto il suo ingresso nella camera dove erano appartati Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che sono stati fermati sul più bello dal compagno di avventura. Luca ha affermato alla presenza anche di Nikita: “Vieni qui, guarda. Oddio, ma lo stanno facendo. Come no? Sì, sì, sì”. Quindi, secondo Onestini era in corso un rapporto sessuale tra Antonella ed Edoardo quando ha aperto la porta della stanza. E il popolo del web si è letteralmente scatenato.

Onestini io ti porto in finale anche solo per questa imitazione di spinacino #Donnalisi pic.twitter.com/a7XoLfKr05 — Ile ~ return to my Harry Potter era (@YouDefinition) December 8, 2022

#gfvip onestini che vuole controllare se edo donnamaria ha le mutande 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ — DJC (@uplevel8587) December 8, 2022

A proposito di ciò che succede in nottata con Edoardo Donnamaria sempre protagonista, in un filmato è sembrato che stesse parlando nel sonno mentre c’era al suo fianco Antonella Fiordelisi. Incomprensibili le sue parole e da parte della ragazza è arrivata una reazione sorpresa.