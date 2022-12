Tensione alle stelle al GF Vip 7, con Antonella Fiordelisi furiosa in queste ore per quello che avrebbe subito da alcuni concorrenti. Due in particolare dovrebbero essere squalificate ufficialmente dal reality show, secondo quanto ha affermato mentre si trovava in giardino. Infatti, c’è stata soprattutto una lite dai toni accesi con una vippona, che ha detto contro l’ex di Chiofalo: “Tu parli di noi senza il microfono con Edoardo tutte le sere. Punti il dito contro, ma secondo te noi pensiamo sempre a te?”.

E ancora: “Non sentirti sempre la protagonista”. E al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi non ha gradito queste affermazioni della compagna di avventura. Prima le ha sferrato un attacco frontale, coinvolgendo anche la vita privata dell’altra coinquilina, poi lontana dagli sguardi della ragazza e di un’altra gieffina con la quale non corre buon sangue, ha chiesto che fossero presi provvedimenti durissimi dalla produzione. E certamente nella prossima puntata in diretta si ritornerà a parlare di questa diatriba.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi chiede squalifica di due vippone

Dunque, nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha ribattuto innanzitutto a Giaele De Donà, una delle due che dovrebbero essere mandate via dal programma secondo la sua opinione: “Ma come fa a sopportarti tuo marito? (in riferimento a Bradford Beck n.d.r.) Ci credo che avete un amore libero, va pure con altre da quanto sei pesante”. Poi ha tirato in ballo anche un’altra concorrente, che parlerebbe alle spalle della Fiordelisi. Andiamo a vedere precisamente cosa ha detto Antonella.

Antonella Fiordelisi ha esclamato: “Per le cose che mi dicono dietro dovevano già essere squalificate. Tutte le cattiverie pesanti che mi avranno detto senza microfono”. L’altra ad essere stata messa nel mirino è Micol Incorvaia, che è l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. L’utente che ha condiviso il video ha commentato su Twitter: “Non la dottoressa che invoca la squalifica per Micol e Giaele, non ce la faccio più. Questa è la dinamica più bella”. E altri internauti hanno detto la loro sulla vicenda.

Non la dottoressa che invoca la squalifica per Micol e Giaele, non ce la faccio +, questa è la dinamica più bella #GFvippic.twitter.com/2LYbp7siyc — Paola. (@Iperborea_) December 6, 2022

Queste le altre reazioni: “Lei è talmente surreale da farmi venire da ridere, mio Dio”, “Surreale, surreale tutto ciò”, “Mamma che pesante che è, poi si chiede perché non ha amiche donne”, “Ma dopo tre mesi lo ha capito che esistono anche tutti i video delle schifezze dette da lei?”.