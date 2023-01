Non c’è pace al GF Vip 7 per Antonella Fiordelisi. Dopo alti e bassi con Edoardo Donnamaria, ora è stata Soleil Sorge a punzecchiarla a distanza, quindi l’ex di Francesco Chiofalo non ne sa ancora nulla. Colei che ha sostituito momentaneamente Sonia Bruganelli, insieme a Pierpaolo Pretelli, è passata all’attacco dai microfoni del GF Vip Party. Parole destinate a creare polemiche, infatti ha tirato in ballo anche la famiglia della gieffina, quindi non sono da escludere dure reazioni contro l’ex vippona.

Per onore di cronaca, lei non ha parlato solo della concorrente del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi. Come riportato dal sito Biccy, Soleil Sorge ha anche detto la sua sull’ex Luca Onestini: “Commenterò dei gossip su me stessa. Ho visto che nella casa in questi giorni hanno parlato di un’ex vippona, in questo articolo si legge ‘una delle protagoniste dell’anno scorso, meravigliosa con un’impeccabile dialettica e una chioma da far invidia, è proprio lei, Soleil. Ancora al centro delle polemiche. Sorge contro Luca Onestini che gli dà del grande giocatore. L’opinionista ha difeso Nikita Pelizon'”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi attaccata da Soleil Sorge

Poi l’opinionista temporanea ha aggiunto: “Non ero così contro Luca, sono stata anche troppo gentile. Ho difeso Nikita Pelizon, ma non sono di parte. Anche perché non sono l’unica, l’80% di voi la pensa come me. Credo di essere stata fin troppo oggettiva”. Ma a fare rumore sono state le sue parole nei confronti di una delle grandi protagoniste del GF Vip 7, ovvero Antonella Fiordelisi. E Soleil Sorge ha fatto finta di sbagliare la sua frase per lanciare una vera e propria stoccata contro Antonella e anche il papà di quest’ultima.

Inoltre, sempre stando a quanto riferito da Biccy, Soleil ha provocato Antonella e il papà Stefano: “Poi c’è un altro articolo. Antonella Fiordelisi che dice ‘dopo la vittoria al televoto al GF Vip’, sì grazie al padre, oops no, oddio scusate, non l’ho detto. Comunque torniamo a noi, ‘Antonella Fiordelisi dopo la vittoria al televoto dice: ‘Soleil Sorge teme che le rubi il posto?’ Ok, questa notizia nemmeno la commento. Ma se volete proprio un commento, no, non temo nulla. C’è posto per tutti, ognuno deve solo trovare il proprio, buona fortuna Antonella”.

Soleil su Onestini aveva detto in puntata: “Lui ha sempre fatto i soliti saltimbanchi a ogni reality. Ti saluta Cristina”. Il riferimento è a Cristina Porta, l’ex fidanzata di Luca Onestini che lo ha accusato “di cose molto gravi, non l’ho denunciato, ma ho le prove”.