Al GF Vip 7 Oriana Marzoli potrebbe presto iniziare una relazione sentimentale con un concorrente. O almeno queste sono le voci che stanno circolando con una certa insistenza, non soltanto all’esterno del programma con tanto di tweet e video che confermerebbero questa tesi, ma anche nella stessa casa. La venezuelana non riuscirebbe più a nascondere il suo interesse verso questo compagno di avventura ed effettivamente da un po’ di tempo a questa parte si sono avvicinati sensibilmente.

La bomba di gossip all’interno del GF Vip 7 è stata ormai sganciata. Oriana Marzoli e questo gieffino sono sempre più affiatati e a quanto pare non saremmo in presenza unicamente di un rapporto amichevole. Lei avrebbe quasi perso la testa nei confronti del coinquilino e ormai non ne farebbe più mistero. Basti pensare che anche altri concorrenti si sono accorti di questa situazione, in primis Giaele De Donà, che ha osservato atteggiamenti molto particolari tra l’influencer e il giovane in questione.

GF Vip 7, Oriana Marzoli interessata ad un vippone

Eppure, stando alle ultime notizie provenienti dal GF Vip 7 e che riguardano la stessa Oriana Marzoli, questo vippone che le interesserebbe è stato spronato a provarci con una delle new entry, Dana Saber. Come è stato possibile ascoltare in un video diffuso su Twitter, Attilio Romita si è rivolto così al giovane gieffino: “Tu e lei sareste una coppia da copertina”. C’era anche Oriana a sentire tutto, quindi lei e questo vippone si sono guardati e hanno riso. A quel punto Giaele ha chiesto maggiori spiegazioni.

Ecco i pareri del web a proposito dell’ipotetico flirt tra Oriana Marzoli e Luca Onestini: “Oriana ha chiesto in codice a Giaele se secondo lei Onestini potrebbe essere interessato a lei”, “Per Attilio Onestini e Dana sarebbero una coppia da copertina, Luca se ne tira fuori e guarda ridendo Oriana. Giaele chiede il motivo della risata a lei e lui specifica perché mi tira i calci”, “In che senso a Luca Onestini piace Oriana? E sarebbe pure geloso quando sta con gli altri”. Un vero colpo di scena che ha lasciato tutti sorpresi.

IN CHE SENSO A LUCA ONESTINI PIACE ORIANA LA BEBE ED È PURE GELOSO QUANDO STA CON ALTRI#GFvip #incorvassi pic.twitter.com/y7X2XBdNrF — ♡༄ puff (@4gaiia) December 23, 2022

Non resta che attendere ancora qualche giorno per comprendere se Oriana Marzoli e Luca Onestini potranno approfondire questa conoscenza. Certo, gli ultimi gesti farebbero propendere verso un interesse reciproco. E vedremo se le festività natalizie favoriranno la nascita di questa coppia.