Panico al GF Vip 7 per Oriana Marzoli. Quando ha fatto una scoperta allarmante, la concorrente è rimasta inizialmente esterrefatta. Poi la preoccupazione ha iniziato ad avere la meglio su di lei, fino ad arrivare al pianto definitivo. Alta tensione all’interno della casa più spiata d’Italia, con l’influencer che ha iniziato poi a correre verso il confessionale dove ha chiesto un confronto con gli autori. Gli altri vipponi sono stati molto chiari nei riguardi della venezuelana, che è praticamente crollata.

Durante una delle tante giornate quotidiane al GF Vip 7, Oriana Marzoli ha avuto una reazione emotiva molto forte dopo aver capito cosa le fosse successo. Lei qualche ora fa ha fatto discutere, parlando con Daniele Dal Moro. C’è da dire che Daniele ha cercato di far innervosire (di proposito) la Marzoli: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia cara bella“. A quel punto la bella venezuelana ha risposto: “Amore perché ancora non mi ha conosciuto baby, perché ancora non ci siamo conosciuti”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli piange dopo la brutta scoperta

Non sono stati vissuti momenti semplici al GF Vip 7 per Oriana Marzoli, che ha innanzitutto ascoltato attentamente ciò che le hanno detto gli altri vipponi. Il suo sguardo incredulo ha fatto il giro della rete, infatti la gieffina è rimasta praticamente sotto choc quando è stata informata di un episodio negativo. Le hanno riferito che aveva ormai perduto tutti i suoi seguaci di Instagram. Le lacrime sono scese copiose sul suo volto e si è poi rifugiata nel magazzino, dove ha avuto un dialogo con altri coinquilini.

Altri concorrenti hanno anche aggiunto ad Oriana Marzoli che il suo account Instagram era stato chiuso, al fine di evitare la perdita ulteriore di follower. Lei che lavora come influencer è rimasta stordita da quella notizia e ha quindi pianto immediatamente. Poi è venuta a sapere che si trattava solamente di uno scherzo orchestrato dai compagni di avventura. Ma ha reagito ugualmente in malo modo perché non avrebbero dovuto fare tutto questo, visto che avevano intaccato il suo lavoro. E quindi non si è divertita affatto.

Sul web gli utenti hanno sottolineato questo scherzo, che è finito purtroppo nel peggiore dei modi. Un momento da dimenticare per l’influencer originaria del Venezuela, che è rimasta molto triste davanti a quell’atteggiamento avuto dal resto dei compagni.