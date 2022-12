Se al GF Vip 7 non ci fosse Oriana Marzoli, si godrebbe solo a metà. Tra litigi, effusioni, mezze risse, la venezuelana è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questo reality. Come se non bastasse sta continuando a tessere fili invisibili anche fuori dalla casa, come una vera professionista. Ma cosa è successo solo nelle ultime ore? L’ex fiamma di Antonino Spinalbese, ha infatti continuato a parlare di Stefano de Martino.

Non è la prima volta che la donna tenta di infastidire Antonino parlando dell’attuale compagno di Belen: “Antonino mi ha usata come Belen ha usato lui, è il karma! E lei c’ha visto lungo e l’ha mollato per Stefano che è troppo bello. Della serie ‘ciao io torno con il mio ex marito’. Perché De Martino è troppo bello, se lo paragoni con l’altro“. Oriana l’ha confessato a Daniele Dal Moro, durante una chiacchierata privata.

Oriana Marzoli chiama in causa Stefano De Martino

C’è da dire che Daniele ha cercato di far innervosire (di proposito) la Marzoli: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia cara bella“. A quel punto la bella venezuelana ha risposto: “Amore perché ancora non mi ha conosciuto baby, perché ancora non ci siamo conosciuti!”. Poi, la battaglia tutta da ridere tra i due (che probabilmente si piacciono dal primo giorno) è continuata con l’accusa di Daniele su Oriana che non sa esprimersi perfettamente in Italiano.

Oriana: “Amore, lui è un grandissimo giocatore”

Alberto: “Ha giocato anche con me, figurati”

Oriana: ”Con tutti… Finchè non gli servono capito? Quando non gli servono più ciao”



LA LORO SVEGLIAZIONE SU ANTONINO 🔥#gfvip pic.twitter.com/DY1aLE7v3b — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

la reazione in diretta di Rodriguez all’asfaltata del parrucchiere da parte di Oriana #GFVIP pic.twitter.com/RkFosD1KQT — 𝘫𝘰𝘳𝘥𝘦𝘦𝘯 🎄 (@jordmungandrr) December 19, 2022

La risposta della Marzoli però è stata epica: “Amore magari tu parlassi così bene lo spagnolo come io parlo l’italiano. Vai a fare i programmi in Spagna e vediamo se ce la fai. Ah, ti basta l’Italia. Non vuoi fare i reality all’estero? Certo, perché nessuno ti vuole e ti chiama fuori da qui. A me invece arrivano proposte da tutto il mondo a differenza tua. Non hai bisogno dei reality?”.

“Certo, non ne hai così bisogno che stai dentro al Grande Fratello Vip“. Colpito e affondato, il povero Daniele Dal Moro che incassa e porta a casa. Nel frattempo in tanti vedono questa tensione tutta hot tra i due e c’è qualcuno che spera che le cose tra loro due possano concretizzarsi il prima possibile. Ovvero prima che caccino Daniele.

