“Ha già violato il regolamento”. GF Vip, bufera sul nuovo concorrente: la produzione interviene

Bufera sul GF Vip 7 e più precisamente sul nuovo concorrente, che dal prossimo 19 settembre entrerà nella Casa più spiata d’Italia. La persona in questione avrebbe già violato il regolamento del reality show. Un gesto del quale la produzione si è accorta immediatamente e non a caso sembra proprio che sia poi corso immediatamente ai ripari, cercando di limitare i danni. Ma la notizia è già uscita fuori e a riportarla è stata la pagina Instagram The Pipol Tv, che ha pubblicato un articolo molto interessante.

Al GF Vip 7 il nuovo concorrente potrebbe aver violato il regolamento, anche se non dovrebbero essere presi provvedimenti drastici. Intanto, la neo vippona Pamela Prati prima di rientrare nella Casa più spiata d’Italia la showgirl è tornata su Twitter, dove è balzata subito in tendenza. “Torno su Twitter dopo anni e sono già in tendenza? Grazieeeee”, ha scritto. Ed è bastato questo tweet per far impazzire il suo pubblico e anche per strapparle una promessa, ovvero quella di rimanere all’interno del programma.





GF Vip 7, nuovo concorrente Charlie Gnocchi ha violato il regolamento?

Secondo quanto scritto da The Pipol Tv, al GF Vip 7 un nuovo concorrente avrebbe violato il regolamento e avrebbe già ricevuto un avvertimento dal reality show, quindi la prossima volta, nel caso dovesse commettere un’altra ingenuità, potrebbe seriamente rischiare grosso. Ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che non avrebbe mai dovuto postare, poi lo ha cancellato presumibilmente su indicazione dei vertici della trasmissione. Ma il caso era ormai praticamente scoppiato.

Questo quanto rivelato sul concorrente del GF Vip 7, che è Charlie Gnocchi: “Questa mattina in hotel, a Roma, dove sono rinchiusi i concorrenti in quarantena prima di entrare al GF Vip, Charlie Gnocchi (tra i primi ingressi) ha pubblicato un video mentre si allenava facendo flessioni in albergo. Poco dopo il video è scomparso probabilmente perché Gnocchi ha violato il regolamento che prevede il non accesso o utilizzo dei social prima di entrare nella Casa”. E quindi l’uomo ha poi rimosso il filmato.

E infine è stato detto su Charlie Gnocchi: “Ha provveduto a rimuovere il video dopo un rimprovero e ha iniziato a mostrare foto di repertorio. Per lui cartellino giallo?”. Classe 1963, Charlie Gnocchi è il fratello di Gene Gnocchi ed è un conduttore radiofonico, nonché personaggio televisivo e pittore. Lui è anche un inviato di Striscia la Notizia con il soprannome di Mister Neuro.

Pamela Prati, già tutti impazziti: l’annuncio poco prima di entrare al GF Vip 7