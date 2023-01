Fuori dal GF Vip 7 per Nikita Pelizon non arrivano affatto buone notizie. Per il momento non ci sono ovviamente sue reazioni, infatti non ha potuto avere la possibilità di venire a conoscenza di quanto accaduto. Ma l’attentissima Deianira Marzano, grazie al supporto di una sua seguace Instagram, ha ricevuto in anteprima una news molto interessante riguardante la modella originaria di Trieste. Quando la informeranno non ne sarà affatto felice e tra qualche giorno il caos potrebbe regnare sovrano.

Infatti, stando a questa anticipazione sul GF Vip 7 e su Nikita Pelizon nello specifico, nella prossima puntata in diretta potrebbe materializzarsi uno scontro quasi senza precedenti. E potremmo vedere all’opera lei in una versione totalmente differente, infatti non sono da escludere forti litigi. Una persona che è stata molto vicina a lei è pronta a fare il passo decisivo e a presentarsi nella casa più spiata d’Italia per dirne quattro alla giovane. Vediamo insieme cosa potrebbe accadere lunedì 16 gennaio.

Leggi anche: “Tua figlia morta…”. Choc al GF Vip: Nikita rivela certe cose a Wilma Goich, lei di ghiaccio





GF Vip 7, per Nikita Pelizon brutte notizie fuori dalla casa

Ad intervenire al GF Vip 7 potrebbe essere l’ex di Nikita Pelizon, pronto a raccontare la sua verità e a innescare sicuramente innumerevoli polemiche. Già la sorella di lei si era scagliata contro l’uomo, ma ora il diretto interessato sarebbe intenzionato ad affrontare faccia a faccia la vippona in uno scontro che si preannuncerebbe senza esclusione di colpi. Deianira ha quindi ricevuto in anteprima questa informazione da una follower, ma allo stato attuale mancano ancora le conferme ufficiali della produzione del reality.

Questa l’anticipazione su Nikita Pelizon e l’ex Valerio Tremiterra: “Ciao. Deia, pochi giorni fa ero nel locale di Valerio, l’ex di Nikita era abbracciato con una ragazza e si baciavano. Diceva anche che lunedì andrà al GF Vip a parlare con Nikita per sputt*** e che se ne frega della famiglia di lei. Ha detto che gli hanno pagato le spese. Nascondi la fonte, grazie, confermato al mille per mille”. Non resta che aspettare il prossimo appuntamento con Alfonso Signorini per comprendere se succederà davvero.

Valerio Tremiterra lavora come imprenditore ed è nato nella città di Napoli nel 1971. Avrebbe interessi nel mondo della ristorazione, infatti sarebbe il proprietario di alcuni locali a Milano. Pare che la love story fosse iniziata la scorsa estate, ma ci sarebbero molte discordanze tra i racconti di lui e di Nikita.