Al GF Vip 7 non c’è da festeggiare per Luca Onestini, che è stato messo nel mirino da Antonino Spinalbese e Davide Donadei. Questi ultimi due hanno avuto una conversazione nelle scorse ore e si sono trovati d’accordo su un giudizio riguardante l’ex fidanzato di Ivana Mrazova. Hanno notato infatti che spesso e volentieri si rende protagonista di gesti molto chiari, che metterebbero in dubbio la sua autenticità come persona. Ovviamente lui è ancora all’oscuro di queste frasi dei due coinquilini.

Nella casa del GF Vip 7 Luca Onestini è stato praticamente smascherato da Antonino Spinalbese e Davide Donadei, che non hanno poi fatto così tanti giri di parole per soffermarsi su di lui. Alcuni giorni fa Onestini ha invece attaccato Nikita Pelizon: “Non voglio avere più niente a che fare con una come te, con una persona che si inventa le cose anche pesanti. Sei tu che non hai rispettato i miei sentimenti, non rispettavi la mia amicizia e pensavi che provassi qualcosa di più. Sono single e l’unica persona che aveva qualcuno fuori sei tu”.

Leggi anche: “Abbiamo chiuso”. GF Vip 7, Luca Onestini: accuse pesanti contro di lei





GF Vip 7, Luca Onestini nel mirino di Antonino Spinalbese e Davide Donadei

Il primo a vomitare tutto al GF Vip 7 contro Luca Onestini è stato Antonino Spinalbese, seguito a ruota libera da Davide Donadei. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha dichiarato: “Quando è entrato ha deciso subito di avvicinarsi a coloro che erano maggiormente amati dal pubblico. Il rapporto con Nikita e George è nato perché magari sa cosa pensa il pubblico fuori”. Poi l’ex fidanzato di Chiara Rabbi ha proseguito su questa lunghezza d’onda, puntando ancora il dito contro Onestini e svelando un particolare aneddoto.

Questa la chiosa finale di Donadei su Onestini: “Non mi fido di lui, dice le stesse frasi con tutti. A me non piace nessuna, mica stiamo a giocare con le bambole. Lui guarda perennemente le telecamere, non è che te ne vai sempre se vedi che si sposta”. Su quest’ultimo tema Spinalbese ha comunque ammesso che anche lui guarda verso le telecamere, ma Davide ha notato invece che Luca le guarderebbe per capire se sia inquadrato in quel momento. Poi cambierebbe atteggiamento, quando la regia modifica il suo obiettivo.

Intanto, da segnalare al GF Vip anche una lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Lei ha detto: “Non si fa così, hanno speso dei soldi. Non è che prendi e te ne vai subito, quando c’è un aereo lo vedi dall’inizio alla fine. Io ragiono così”. E lui: “Ho ringraziato, ti ho abbracciato e ti ho baciato. Basta, devi smetterla”.