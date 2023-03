Dentro la casa del GF Vip 7 esplode il caso, a tenere banco è Luca Onestini; Luca che, sul finire della puntata, ha sollevato le ire di Edoardo Donnamaria acme di una giornata molto pesante per i concorrenti e i Signorini costretto a prendere un decisione senza precedenti. Il motivo? Lo ha spiegato il conduttore in diretta raccontando di un diktat partito dai vertici di Mediaset, dalla scrivania di Pier Silvio Berlusconi. “L’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce”.



“Nell’atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale5″. Quindi ha comunicato che non appena si supererà il limite di nuovo, scatterà l’espulsione. Intanto, sempre ieri, è scattato il nome del primo finalista.

GF Vip 7, Edoardo: furia su Luca Onestini. “Ha toccato Antonella”



Quando ormai il programma viaggiava verso la chiusura era arrivata la busta del verdetto che promuoveva Oriana. La notizia aveva accesso la modella venezuelana, al centro di tante polemiche in questi mesi, che si è imposta con il 28,3%, Tavassi 26,5%, Antonella 24,2%, Nikita 17,7%, Micol 1,2%, Andrea 1,1% e Davide 1%. Al termine delle puntata poi è stato il momento del consueto abbraccio.



Ma qualcosa né andato storto perché Edoardo Donnamaria non ha gradito l’atteggiamento di Luca Onestini che, secondo il volto di Forum, avrebbe poggiato la mano sul sedere di Antonella. Edoardo ha ha cominciato a fare gesti plateali per fargliela togliere sollevando un’ondata di commenti in rete da parte di chi non ha dimenticato gli ultimi avvenimento nella coppia.



“Mamma mia quanto è geloso anche del suo amico Luca gli ha fatto cenno di togliergli la mano dal sedere scorrazzando”. E ancora: Vabbè ciaone proprio! Edoardo vivrà una brutta vita se non esce dal medioevo”. Dai ma che tristezza!! Uno così non lo vorrei manco se fosse l’ultimo uomo nella galassia”. “Ma tanto Antonella finito il programma lo molla, mica è scema a stare con uno come lui che non le fa fare e vedere nessuno”.